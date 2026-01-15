「是三堂會審還是特別聽證會」？黃澎孝揭黃國昌不敢說的美國態度

民眾黨主席黃國昌 圖：張良一/攝（資料照）

[Newtalk新聞] 藍白13日於立院程序委員會第8度封殺連續8年、1.25兆元的國防特別預算，民眾黨主席黃國昌率團訪美後召開記者會宣稱，此行讓他更堅定反對賴政府的1.25兆國防特別條例，美方的人意外向他透露這1.25兆中有相當高比例不是對美軍購，其實只需要3000億左右，結果美國在台協會（AIT）馬上跳出來表態重申對台灣政府1.25兆國防特別預算表示歡迎，拒絕為黃國昌背書。對此，前國大代表黃澎孝以「是『三堂會審』？還是『特別聽證會』？黃國昌不敢說的美國態度」為題發文寫道：「黃國昌的那一套杯葛『特別國防預算案』的說辭或邏輯話術，連台灣人都騙不過，難道還唬弄得了美方官員嗎？」

黃澎孝形容：「這次記者會黃國昌眼神飄忽，言語閃爍。頗有一副『驚魂未定』的模樣。令人感到『很不黃國昌』的是，這次記者會黃國昌顯得有些畏首畏尾，才一開場就立刻搬出了『美國在台協會』（AIT）來『壓陣鎮場』。黃國昌宣稱：早上，一落地『就有收到 AIT 來的訊息』、『基於 AIT的請求跟對美方的尊重』請媒體諒解，『我無法去轉述，在會中，美方的官員他們所說的話。這是基於雙方彼此的互信與尊重。』黃國昌在記者會上還一度停頓片刻後表示：『因為我腦袋裡面一直在思考要怎麼組織我的發言，可以遵守我跟美方的協議』、『我怕一下子講得太直接就講出來。』」

對於黃國昌「措辭與神色之間，似乎不自覺地洋溢著對美國的無限『敬畏』！」黃澎孝直呼：「看到如此的『很不黃國昌』，讓我不免質疑：黃國昌到底在美國受到了美方官員什麼樣的『虐待』？是『三堂會審』呢？還是『特別聽證會』⋯⋯？可不是我貶低黃國昌，民眾黨『黃主席』再怎麼大，也不比烏克蘭總統澤倫斯基大吧？2025年2月28日，澤倫斯基在美國白宮電視直播、眾目睽睽之下，遭到川普與副總統JD·范斯輪番言語羞辱，最後，還遭到近似逐客令般的下場。以此推論，別以為美方官員會給『黃主席』什麼樣的好臉色？」

黃澎孝接著對此進一步解釋：「事實上，去年11月26日，賴清德總統之所以會突然提出1.25兆台幣（約合400億美元）的『國防特別預算』，稍有點政治sense的台灣政客，都應該能夠感知到濃濃的『川普風味』，在美國印太戰略『集體防衛』框架下受惠的台灣當然應該分攤『集資防衛』的部份費用。更何況，1.25兆台幣的『國防特別預算』是從2026至2033涵蓋了整整八年。平均一年才50億美元。又何況：根據財政部最新統計，光是2025年台灣全年對美國的出超金額就多達1千5百01.16億美元。」

黃澎孝直言：「相形之下，八年400億美元的國防特別預算，在野黨還要挑三揀四地斤斤計較？換了我們是美國官員，將會是什麼樣子的憤怒感？再何況，台灣的民眾黨和國民黨竟然和美國的對手，台灣的敵人—-中華人民共和國沆瀣一氣，連手反對!?用膝蓋都可以想像的到：ㄧ眾美國官員都會怒目相向的質問黃主席：你們民眾黨到底是什麼意思？尤其，以川普團隊的風格，他們更會毫不留餘地的直白怒問：民眾黨到底是站隊中國？還是站隊美國？甚至於，還有可能會指著『黃主席』的鼻子問：你們是要當美國的朋友？還是敵人!?」

黃澎孝提到：「2019年3月柯文哲訪美接受BBC訪問時，曾自以爲聰明的說：『親美友中是台灣最適當的國家策略。』但是，自2025年『川普2.0』時代來臨後，這種腳踏兩條船的模糊投機立場已經不再被美國所接受了！更何況，從去年12月2日記者會到昨日記者會上，黃國昌的那一套杯葛『特別國防預算案』的說辭或邏輯話術，連台灣人都騙不過，難道還唬弄得了美方官員嗎？更甭問黃國昌在台灣的囂張氣焰，還敢搬到美國去耍威風嗎？可想而知，在美國各相關部門官員一輪詢問之下，詞窮語塞、滿臉豆花的『黃主席』能不許下若干承諾嗎？」

黃澎孝指出：「到底承諾了什麼？很抱歉！黃國昌說啦：『基於 AIT的請求跟對美方的尊重』請大家『諒解』！但是，到了記者會尾聲，黃國昌突然冒出一句：『結束訪美後，他反對1.25兆元政院版國防特別條例的決心不僅沒軟化，反而更強烈。』可別以為昔日那個『黃國昌』又會來了！其實，他只不過又耍了一個小小的『話術』。其實，訪美回來後，他反對的是台灣『行政院版』的『國防特別預算案』！至於對『美國老大哥』交代的事，他從頭到尾可沒說一個『不』字。他只不過說他要提出『民眾黨版』!?」

黃澎孝續指：「但是極其罕見的，美國在台協會竟透過電子郵件回應，特別強調：『對賴清德所提出的1.25兆元國防預算特別預算表示歡迎。』並意有所指的指出：『台灣加入歐洲各國、日本、韓國等夥伴行列，為嚇阻全球和平繁榮所面臨的空前挑戰，在國防上做出關鍵且必要的投資。』AIT這段寓意深遠的文字，不啻表明『賴清德版』四百億美元的國防特別預算是美國唯一背書的『正版』，也是美國認同台灣與北約和日韓等夥伴一致的國防『投資』！當然更是鄭重『提醒』黃國昌不要肖想玩文字把戲或藉故食言！」

