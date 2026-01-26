是什麼讓卓榮泰變了？ 黃揚明挖出他過去曾稱「台北101」
美國攀岩家霍諾德昨天成功挑戰徒手攀登台北101，引發國際關注，不過副總統蕭美琴、行政院長卓榮泰都發文稱「台灣101」也掀起政壇輿論。對此，資深媒體人黃揚明發文狠酸「這就是台灣價值」，而且他還搬出卓榮泰內閣上任101天時召開的記者會，當時在畫面中用的正是「台北101」。
卓榮泰25日在貼文中寫道，「為霍諾德徒手攀登，成功登上『台灣101』頂端喝彩」，並表示相信國人都全程屏息，一起看見「力、美、勇敢及壯闊」。他也感謝促成這項壯舉的每個人，表示世界再一次看見台灣，並以「世界+台灣＝突破極限」作結。蕭美琴則是在Threads發文，「看得手心一直冒汗，恭喜Alex！成功站上台灣 101 的頂端。」
對此，黃揚明臉書發文分析，「我想，蕭副總統和卓院長的邏輯應該是這樣：中華台北隊＝台灣隊；台北101＝台灣101，『這就是台灣價值啦！』」他接著指出，不過卓榮泰內閣在上任101天時召開「行動創新AI內閣執政101記者會」，他當時，可是用「台北101」。
民進黨立委王世堅也直言開酸，「台北101就跟法國的巴黎凱旋門一樣，你會稱巴黎凱旋門，你會去稱法國凱旋門嗎？沒有阿！所以就是『台北101』」。
放雙手爬101不是最猛？賈永婕爆霍諾德「攀爬91分鐘」超精準
卓榮泰稱「台灣101」 蔣萬安反酸「我是台灣市的市長嗎」？
賈永婕三度致謝蔣萬安 粉專曝青鳥集體崩潰奇妙反應
