是他助攻？王ADEN校唱學生衝上台 老師一句「會錯意」掀怒火

記者柯美儀／台北報導

女學生疑在社團老師鼓勵下上舞台。（圖／翻攝自王ADEN IG）

歌手王ADEN日前在校園演唱時，遭女同學即興上台熱舞打斷表演，影片可見，該名女學生疑在社團老師鼓勵下上舞台，但該名老師事後發文，稱女學生「誤會」他的意思，一時興奮下才會衝上舞台，呼籲外界指責「鞭小力一點」。不過說法未獲網友認同，質疑其將責任轉嫁學生、缺乏大人與教師應有的擔當。

回顧事件，歌手王ADEN日前受邀至某高中舉行聖誕演唱會，期間一名女學生疑在社團老師慫恿下上台與其一同跳舞，王ADEN當下神情明顯不悅，甚至蹲坐在舞台角落暫停演出。事後女學生公開道歉，王ADEN也轉發相關內容表示「已經不在意」，但被網友發現轉發內容疑似截去女學生道歉的段落，並另貼出一張無言微笑的自拍照，此舉被質疑是在「公審學生」，引發網路討論。

社團老師稱，學生因一時興奮「腦袋空白」才會誤會狀況，衝上台跳舞。（圖／翻攝自王ADEN IG）

對此，涉事的社團老師隨後在社群平台Threads發文說明，認為犯錯就應該接受檢討，並表示包括學生、學校、藝人、經紀人及工作人員等各方都已持續道歉中。他指出，學生因一時興奮「腦袋空白」才會誤會狀況，衝上台跳舞，但事後已勇敢面對並誠心道歉，呼籲外界指責可針對自己與當事學生即可，「請大家鞭小力一點」，避免讓孩子承受過大壓力，「真對不起呀大家」。

針對該名社團老師道歉內容，網友卻不買單，紛紛表示「請您向那位女學生道歉。明顯的是您拉著她去到台前，拍拍她的背，鼓勵她上去，還準備幫她拍照。影片已經傳出來了，請您當個有擔當的大人！她不是當事者孩子，您才是當事者老師」、「請道歉，明明是你讓她上台的」、「拍她的背，手機馬上就拿起來錄影，說她會錯意？」、「解釋一下，為什麼自己親手推學生，還要說是學生會錯意，還要大家罵一個未滿18小妹妹，你比個小孩還沒擔當嗎？」

不少網友憂心該名未成年女學生的心理狀態，擔心她遭到同儕排擠或謾罵，對此，她也於Threads寫下「我沒事！謝謝你們」，回應外界關心。王ADEN則接連被取消台北、宜蘭的跨年演出。

