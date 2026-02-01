是他嗎？傳台北市議員中800萬 洪健益：玩笑話烏龍

即時中心／林韋慈報導

名嘴王瑞德30日時在臉書爆料，有台北市議員中了今彩539頭獎，並請喝「珍奶」，因為中了今彩539頭獎。引發外界議論，不少議員接到訪問與電話詢問，並急喊不是我，今（1）日被點名的議員洪健益受訪澄清，表達「不是我」，並還原當天錄製節目這段談話的始末。





洪健益表示，當天受邀錄製三立談話性節目，原定錄影兩小時，但因來賓眾多與經費考量，臨時縮短為一個半小時，他也當場表態不領通告費也可以。到場後，發現來賓多為熟識的資深媒體人，便開玩笑說要請大家喝飲料，最後由製作單位代訂。

洪健益指出，錄影過程中，主持人詢問為何要請飲料，他隨口回答「我中樂透啊！」，有人追問「真的喔？中哪一種？」他便笑說「今彩539」，結果主持人隨即接話稱那相當於中800萬元、扣稅後可領640萬元。

洪健益強調，過年開開玩笑，僅止節目效果，真的不要再說他中獎了，因為太多人來跟他要紅包。他再次澄清「真的不是我」，自己平時也不常買彩券，可能王瑞德當時專注在其他事，沒注意到才引起誤會。他也自嘲，這場烏龍風波「讓我賺了一天的新聞」。

