是你嗎？北捷第145億旅客誕生 享「免費搭乘捷運1年」

台北捷運旅運量正式突破145億人次！幸運的第145億人次乘客出現在今（3）日上午7時24分，從文湖線萬芳醫院站進站、文德站出站，獲得免費搭乘捷運一整年超值大獎；第145億人次得主前後各5名會員，則各可獲得「基北北桃都會通」公共運輸定期票1張。

北捷公司表示，第145億人次「億」中選一的幸運會員，北捷將致贈特製年票1張，可於一年內不限次數、不限距離免費搭乘捷運。後續公司將依得獎者登載的會員資料通知領獎日期及地點。

此外，北捷公司指出，第145億得主前後各5名會員可獲得價值1200元的「基北北桃都會通」公共運輸定期票1張。獎品兌換劵於11月13日匯入「台北捷運Go」App「我的帳戶/我的優惠券」，請得獎者於11月13日至11月23日期間，前往捷運商品館中山店，出示App兌換券領取獎品。

為感謝乘客長期支持，北捷公司同步舉辦「預測第145億人次進站路線」活動，凡於「台北捷運Go」App參與預測活動，且正確猜中第145億人次從文湖線進站的會員，有機會獲得捷運點1450點、捷運點145點、北捷城市意象溫感造型杯或捷米絨毛娃娃。中獎名單11月13日公布於「台北捷運Go」App，會員可於「訊息中心／個人訊息」查詢並依指示領獎。

