是你嗎？千萬發票獎金快去領！消費地點明細曝光

財政部於12月24日透過官方臉書發布重要提醒，114年7至8月期統一發票領獎期限僅剩不到半個月，將於115年1月5日星期一截止。根據財政部統計資料顯示，本期統一發票仍有2張千萬元特別獎尚未完成兌領程序，總計2000萬元獎金面臨充公危機。

首張未兌領的千萬元特別獎發票，開立地點為台北市信義區的App Store，消費項目為訂閱費用300元，屬於雲端發票類型。第二張未兌領發票則開立於台南市龍崎區楠坑12之1號的7-11便利商店，消費內容為食品等商品共計102元，為電子發票證明聯形式。

廣告 廣告

財政部官員表示，無論是傳統紙本發票、雲端發票或是電子發票證明聯，所有中獎發票都必須在規定期限內完成兌獎程序。一旦超過法定兌領期限，獎金將依據統一發票給獎辦法相關規定充公國庫，中獎人將永久喪失領取資格，無法進行任何形式的補領。

針對即將到期的發票兌獎期限，財政部特別提醒民眾立即檢查家中、辦公室、車內以及皮夾等各處可能存放發票的地點。同時建議民眾善用財政部電子發票整合服務平台，或下載相關對獎應用程式，定期進行發票對獎作業，確保不會錯失任何中獎機會。

隨著電子化時代來臨，越來越多消費者選擇使用載具儲存雲端發票。財政部指出，使用載具的民眾應定期檢查歸戶設定是否正確，確認中獎通知能夠即時送達。若是使用實體電子發票證明聯的消費者，則應妥善保存發票，避免因褪色或毀損影響兌獎權益。

距離兌獎截止日期僅剩11天，財政部呼籲所有民眾把握最後機會，仔細核對手中每一張發票號碼。特別是曾在7至8月期間於台北市信義區使用App Store消費，或在台南市龍崎區7-11購物的民眾，務必確認是否為千萬大獎得主，避免與巨額財富失之交臂。

更多品觀點報導

38歲男靠一招累積2千萬資產！ALL INㄧ檔ETF曝光

是你嗎！花20元買奶茶中千萬！9張統一發票大獎無人領

