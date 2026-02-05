是你嗎？名字有「驫」字遭拒絕優惠 六福莊急找人：可免費住黃金套房

名字有「驫」字遭拒絕優惠，六福莊急找人。（翻攝自六福莊官網）

新竹關西六福莊日前推出「馬的優惠」活動，旅客姓名中有含「馬」或「馬部首」文字即可享優惠。沒想到，有名旅客的名字裡有「驫」字，訂房組因為誤解，因此沒接受此位客人預訂黃金套房，六福莊也在昨（4）日發文尋人。

是你嗎？六福莊昨天發文致歉說，前幾天有客人致電到六福莊訂房組，想使用 「馬的優惠-3隻馬禮遇」，一名客人的姓名有「驫」這個字，但同事誤解以為姓名都需要有馬，才符合馬的優惠規則，因此並沒接受此位客人預訂黃金套房。

六福莊說，如果旅客姓名中擁有「驫」這個字，就算擁有3隻馬，即符合3隻馬禮遇。六福莊也說，再次向當天致電、姓名中擁有「驫」字的客人，表達最深的歉意，「我們非常樂於接受您使用馬的優惠-3隻馬禮遇：免費入住黃金套房1晚」。

「馬的優惠」

姓名含「1隻馬」加馬送：斑馬生態體驗或河馬生態遊程2人次

姓名含「2隻馬」美味送：斑馬或河馬生態體驗2人次＋風味晚餐2客

姓名含「3隻馬」尊榮送：免費招待入住「黃金套房」一晚！（雙人入住含活力早餐與六福村入園手環，每日限量招待1間）。

