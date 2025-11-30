是你嗎？李多慧被暖到 急尋2台灣女孩
味全龍啦啦隊韓籍成員李多慧以甜美可愛、親切率真的形象擄獲大批粉絲。近日她前往新加坡旅遊時，意外遇到兩名台灣女孩，當時她正排隊購買當地知名飲料，沒想到對方主動請她喝，讓她又驚又喜。李多慧感動之餘也開心喊話，回到台灣後一定要再與這兩位女孩見面，把這份貼心「請回來」。
李多慧近日在Threads上發布一段影片，分享她在新加坡的小插曲。她表示，當時正排隊買飲料，突然有兩名台灣女生走上前，主動請她喝飲料，讓她當場愣住，相當驚喜。影片中，她還特地曬出對方送的兩杯飲料，開心直呼：「台灣人，你們為什麼這麼親切？」
李多慧在影片中告白台灣人。（圖／翻攝自Threads le_dahye）
這段巧遇讓李多慧感動不已。她透露，當下已經對兩位女孩說：「我記得你們的臉！台灣見！」並在影片中呼籲，下次再遇到台灣人一定要換她請客，「你們不要再請我了，好不好！」她也在鏡頭前真誠告白，感謝這兩位美女，直呼：「我真的好愛台灣人，愛死了！」並在鏡頭前送上一個大大的飛吻。
對此，網友們紛紛回應，「多慧感動我的點是，她從來不覺得接受別人的善意，跟好意是應該的」、「遇到多慧都想送一堆東西」、「中文越來越好，不用字幕都懂」、「拜託，你還以為你是誰啊？你可是台灣人最喜歡最愛的李多慧」、「多慧為台灣的付出，兩杯飲料報答真的不算什麼」、「動森島民的服務拓點到海外去了」、「多慧的中文越來越好了」。
