是你嗎？用支付平台結帳 花90元手續費爽中200萬

財政部公布中獎發票名冊，其中一名幸運消費者透過街口支付，只花90元手續費就抱走大獎。（圖／東森新聞）





本期09-10月統一發票中獎清冊已公布，其中11人喜中1000萬元特別獎、18人中得200萬元特獎，這29位幸運兒中，就有10人在全家或7-ELEVEN等超商消費中獎。此外還有本期唯一的行動支付中獎者使用街口支付，花費僅90元手續費就幸運中得200萬元大獎。

財政部於官網公布114年09-10月中獎清冊，千萬特別獎號碼為「25834483」，200萬特獎號碼為「46587380」。財政部表示，符合領獎規定的發票，包括非空白、未作廢、金額正確且買受人非營業人者，可憑中獎發票兌領獎金。

此次中200萬特獎的18位消費者中，除了超商消費中獎以外，還可分為購物、餐飲、繳費等類別。其中兩間超商中獎機超高，7-ELEVEN 4人、全家3人。繳費方面，繳停車費2人、繳電話費1人。餐飲類方面，南港LaLaport、寶昌食品、先喝道各1人。購物類中，蝦皮購物、寶雅、App Store、街口支付各1人，TMS全鋒事業1人。

本期特獎中最特別的是，有一名消費者透過行動支付「街口支付」意外中獎的案例。該中獎發票開立的營業地址位於臺北市松山區長安東路二段225號8樓。這名幸運兒僅支付90元手續費，即幸運中得200萬元獎金。

此外，財政部統計顯示，本期電子發票對中四大獎「特別獎、特獎、頭獎與雲端發票專屬百萬元獎」共有101位幸運得主，總獎金超過1億7,280萬元。其中，高達80人透過載具儲存雲端發票中獎，顯示使用載具儲存雲端發票，可能增加中獎機會。

