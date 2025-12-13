是你嗎？繳30元停車費爽中200萬發票 獎落這縣市

財政部公布中獎發票清冊。（圖／東森新聞）





財政部公布114年9、10月期統一發票中獎結果，本期共開出11張特別獎（新台幣1000萬元）及18張特獎（200萬元），合計29位幸運民眾抱回高額獎金。其中不乏小額消費就中大獎的案例，有民眾在停車場繳費中200萬，還有民眾購買飲料中1000萬。

在1000萬元特別獎方面，中獎號碼為「25834483」，其中一張千萬發票由台南市新市區華興街的「鑫成冷飲有限公司」所開出，該店為連鎖手搖飲品牌「一沐日」，中獎者僅花95元購買飲料，便一舉成為千萬富翁；另有一名幸運兒在高雄麥當勞消費38元購買飲品，同樣對中千萬特別獎。

至於200萬元特獎，中獎號碼為「46587380」，本期有多筆中獎消費金額相當低廉，其中最受矚目的是2名民眾僅支付30元停車費就中得200萬元，一人是在「MITSUI OUTLET PARK台南」停車場繳費中獎；另一人則是在高雄承億酒店停車場（台灣聯通停車場－高雄總圖場）消費，皆以小額支出換得鉅額獎金。

此外，也有民眾繳納中華電信899元電信費，幸運對中特獎，中獎地點位於苗栗市愛國路；另有一張200萬元特獎則由台北市大安區忠孝東路的「TMS全鋒事業」開出，中獎消費金額為1028元服務費。

財政部統計，本期電子發票對中特別獎、特獎、頭獎及雲端發票專屬百萬元獎等4大獎項者，共計101人，中獎總金額超過新台幣1億7280萬元。其中有80位得主使用載具儲存雲端發票，以手機條碼最多，其次為會員載具與公用事業載具等。

114年9、10月期統一發票領獎期間自2025年12月6日起至2026年3月5日止。（圖／取自財政部官網）

財政部提醒，114年9、10月期統一發票領獎期間自2025年12月6日起至2026年3月5日止。若民眾使用載具儲存雲端發票且未列印電子發票證明聯，可透過「財政部統一發票兌獎APP」設定匯款帳戶直接領獎，並可免繳印花稅，呼籲中獎人務必留意期限，以免錯失獎金。

