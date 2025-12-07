是你嗎？這些姓氏全台只1人！10大姓佔人口50% 罕見268姓曝光

實習記者藍子瑄／台中報導

全國還有多達268個姓氏僅一人使用，佔15％，例如「八」、「丙」、「唱」等；僅兩人使用的姓氏也有115個，包括「入」、「立」、「下」等，比例約6.44％，顯示台灣姓氏種類多元，但分布極度不平均。示意圖為令狐沖（示意圖／資料庫）

台灣姓氏百百種，但真正罕見的冷門姓氏究竟有多少？為了探索稀有姓氏的源流並促進宗族交流，台中市稀有姓氏聯誼會6日舉辦「稀有姓氏奇緣初遇」活動，吸引多位少見姓氏族人出席。前台中市副市長令狐榮達也到場分享，笑稱自己最常被問「你真的姓令狐？」、「跟令狐沖有關係嗎？」引起全場共鳴。

台中市民政局統計，目前全台共有1785個姓氏，其中單姓1667個、複姓118個，但人口卻高度集中在大姓族群。前十大姓氏依序為陳、林、黃、張、李、王、吳、劉、蔡、楊，共占全國超過五成，被形容為「陳林滿天下」。複姓部分，前五大則是張簡、歐陽、范姜、周黃、江謝。

不僅如此，全國還有多達268個姓氏僅一人使用，佔15％，例如「八」、「丙」、「唱」等；僅兩人使用的姓氏也有115個，包括「入」、「立」、「下」等，比例約6.44％，顯示台灣姓氏種類多元，但分布極度不平均。

活動中也分享不少與罕見姓氏相關的趣事。令狐榮達表示，他的姓氏常被誤認為小說人物，另一名發起人麻高霖則提到，他國中同學姓「別」，兩人站在一起就像「別找麻煩」，讓現場笑聲不斷。

前台中市副市長令狐榮達也分享，自己最常被問「你真的姓令狐？」、「跟令狐沖有關係嗎？」引起全場共鳴。（圖／翻攝自國立臺灣師範大學官網）

