是你嗎？38元買飲料爽中千萬發票 2人花30元停車抱回百萬

財政部11月25日公開「114年9-10月統一發票」中獎號碼，今（4）日更是公開了詳細中獎清冊，本期千萬大獎共11人中獎，其中一人在高雄三民區一間麥當勞用38元購買飲料就幸運中大獎。

千萬特別獎中獎清冊。圖／財政部提供

根據財政部公布資料，「114年9-10月統一發票」千萬大獎共11人中獎，200萬特獎部分共有18人中獎，其中2人僅花費30元停車費就幸運中獎，兩張發票分別開在高雄、台南兩地。

200萬特獎中獎清冊。圖／財政部提供

廣告 廣告

雲端發票專屬百萬獎部分，此次共有30人中獎，但其中1人因為買受人為營業人不給獎，另外有2人分別花4元、9元外送費就幸運得獎。提醒大家，本次發票領獎期間為114年12月6日至115年3月5日止。

雲端發票專屬百萬元獎中獎清冊。圖／財政部提供

*正確中獎號碼請以財政部稅務入口網公布為準。

責任編輯／陳俊宇

更多台視新聞網報導

全家開出兩張千萬發票！花148元買咖啡零食中獎 幸運門市曝

只花64元就中！ 7-11開出2張千萬、4張2百萬發票 中獎門市一次看

開獎啦！9、10月統一發票獎號出爐 千萬特別獎「25834483」