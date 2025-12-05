是你嗎？5人只買飲料就中千萬發票 消費明細曝

財政部昨（4）日公布114年9-10月期中獎發票清冊，購買飲品就開出5張特別獎及6張特獎！（示意圖／翻攝自Unsplash）





常喝飲料的民眾注意了！財政部昨（4）日公布114年9-10月期中獎發票清冊，共有29位幸運得主抱回大獎，其中購買飲品就開出5張特別獎及6張特獎！

根據財政部公布11位千萬得主及18位兩百萬得主消費明細，特別獎號碼「25834483」；特獎號碼「46587380」，其中有人至7-ELEVEN宏泰門市消費64元，以及至全聯福利中心中正南昌店消費85元，均花不超過百元就爽中千萬。

然而，有3位民眾至STARBUCKS彰化北斗門市消費155元、一沐日新市華興店，消費95元和高雄明誠麥當勞，僅消費38元也開出千萬大獎。

另外，全家南港車站店、柯達飯店和民光店；7-ELEVEN藍山門市、嘉庚門市；先喝道台中中友店也開出200萬。

財政部表示，114年9-10月期發票領獎期間為114年12月6日至115年3月5日，使用載具儲存雲端發票且未列印出電子發票證明聯者，可透過「財政部統一發票兌獎APP」設定領獎帳戶兌領獎項，並可免繳印花稅，又或者是中獎人在前往領獎前記得帶上國民身分證（非本國國籍人士得以護照、居留證或內政部移民署核發入出境許可證等替代）及中獎統一發票，依代發獎金單位所公告的兌獎營業時間至臨櫃兌領，逾期不得領獎，得獎人千萬要注意時間。

