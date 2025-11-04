是你嗎？9張百萬以上發票無人領 明日就到期

別跟財神錯過！根據財政部公布最新資料，114年5至6月期發票領取期限就到11月5號，但還有9張百萬以上中獎發票無人領取，總獎金高達3900萬元。財政部呼籲民眾盡速查驗，避免獎金逾期作廢。

根據財政部公布中獎清冊，尚未領取的獎項包括3張1000萬元特別獎、3張200萬元特獎，以及3張100萬元雲端發票專屬獎。

未領千萬發票消費地點

新北市永和區福和路121號的7-ELEVEN，購買飲品20元。

台中市北屯區北屯路145號的順發3C量販店，消費150元。

台南市後壁區新厝72號的全家便利商店，購買飲品45元。

未領200萬發票消費地點

台北市萬華區峨眉街47號的美觀園，消費750元。

新北市新店區北新路三段205之1號的7-ELEVEN，消費75元。

台南市南區金華路二段209號的101文具天堂，消費30元。

未領雲端發票100萬專屬獎消費地點

桃園市蘆竹區濱海路一段40號、42號1樓的7-ELEVEN，購買飲品15元。

新北市五股區五權五路27號3樓的Uber Eats外送訂單，金額18元。

新北市五股區五權五路27號3樓的Uber Eats外送訂單，金額17元。

財政部提醒，中獎者須於11月5日兌領截止日前完成領獎手續，逾期將無法補領。民眾可透過「統一發票兌獎APP」、財政部電子發票整合服務平台，或檢視雲端載具發票紀錄確認是否中獎，以免讓高額獎金無聲流失。

責任編輯／陳俊宇

