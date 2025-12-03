是你買7-11食品？2幸運兒發票中千萬未領「地點、門市曝」 這天將作廢

財經中心／王文承報導

今年9、10期統一發票號碼已經開出，但仍有9位7、8期的中獎民眾尚未領獎。（圖／資料照）

今年9、10期統一發票號碼已經開出，但仍有9位7、8期的中獎民眾尚未領獎！這9張未領的發票中，包括2張千萬特別獎、5張200萬元特獎，以及2張雲端發票百萬獎。財政部提醒幸運得主，務必在明年1月5日截止前完成領獎手續，否則這筆由財神爺送上的大獎將作廢，實在可惜！

目前2張尚未領取的1000萬元特別獎發票，消費地點分別為：



7-ELEVEN，花102元購買食品（台南市龍崎區楠坑12-1號1樓）

廣告 廣告

App Store，訂閱費300元（台北市信義區）

200萬元特獎也有5張尚未兌領地點為：



App Store，訂閱費220元（台北市信義區）

Uber Eats，外送費3元（新北市林口區文化二路1段390號7樓）

7-ELEVEN，食品等132元（彰化縣鹿港鎮鹿和路1段271號1樓）

元一瓦斯有限公司，瓦斯桶290元（台南市安南區環福街106巷200號）

茶の魔手，飲料30元（台南市歸仁區保大路3段258號1樓）

至於雲端發票百萬獎，仍有2位幸運兒未領獎：



SONY，網路服務費258元（台北市信義區）

Galaxy Store，應用程式147元（台北市信義區）

今年9、10月期統一發票獎號於11月25日公布，千萬特別獎號碼為「25834483」，200萬特獎號碼為「46587380」，頭獎3組分別是「41016094、98081574、07309261」，8位數號碼與頭獎號碼相同者獎金20萬元；末7位數號碼與頭獎中獎號碼末7位相同者各得獎金4萬元；末6位相同得1萬元；末5位相同得4千元；末4位相同得1千元；末3位相同得200元。

財政部賦稅署林科長提醒，希望中獎的民眾,都能來領,不要和獎金擦身而過。財政部也提醒，7、8月統一發票的領獎期限至明年1月5日止，幸運中獎的民眾，記得保存好紙本發票把握時間前往兌換，別和財神爺擦肩而過。

更多三立新聞網報導

媽寶男新境界？母帶大學生兒看泌尿科 醫得知真相超無奈 一票人笑翻

比死亡更可怕！台男做1事遭新加坡判鞭刑 他崩潰揭恐怖過程：想投胎

還不趕快叫爹！男迷上國小同學母：愛妳像初戀 21歲差姐弟戀內幕曝光

拒絕開快一點服務！運將公開悽慘戰績 無奈嘆這狀況0次 眾人哭笑不得

