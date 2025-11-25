是你？兒童新樂園3幸運兒抽中「北海道來回機票」這時沒回覆視同放棄

記者李育道／台北報導

兒童新樂園今（25）日公布「萬聖小鎮」登記抽獎活動中獎名單，感謝遊客熱情參與。本次活動約有3千名參加者，共抽出5位幸運得主，其中3位遊客獲得中華航空公司贊助北海道單人來回機票1張，2名遊客獲得「台北捷運Go」App捷運點300點。

北捷遊憩公司已透過「台北捷運Go」App個人訊息方式通知獲獎幸運兒，請機票得主於12月9日下午5時前完成回覆，逾期視同放棄；捷運點則直接匯入得獎者App，並可在「台北捷運Go」App捷運點頁面查詢。

獲得中華航空公司贊助北海道單人來回機票1張3位幸運得主手機號碼：



0931-XXX-501

0917-XXX-626

0952-XXX-309

提醒中獎者應於114年12日9日下午5時前回覆「台北捷運Go」App個人訊息通知，逾期視同放棄中將資格。

捷運點300點得獎者：

0914-XXX-373

0963-XXX-327

中獎者可至台北捷運GoApp「捷運點/點數紀錄」查詢。

