是個狠人！妻狂囤4000多包衛生紙「畫面超震撼」 夫苦笑：燒一週也燒不完

妻狂囤4000多包衛生紙丈夫苦笑。圖／翻攝自微博

囤貨竟囤出新高度！中國西安一名男子在網路上發布影片，表示妻子擁有異於常人的囤物癖，竟一次買了4000多包衛生紙，至今仍堆積如山，有如一座城牆，畫面曝光後掀起網友熱議。

影片可見，男子背對鏡頭，打開家中櫃子，原以為是要介紹家中裝潢，或是珍貴收藏，結果打開後映入眼簾的全是藍色包裝的衛生紙，從上到下、從左到右、從裡到外，一包疊著一包，形成一座比人還高的衛生紙牆，一旁的妻子還笑著說道「就剩這麼一點點了」。

接著，男子從最外層拿出了兩包，接著又往裡面一層挖出兩包，發現內層還有無止盡的衛生紙，過程中還不慎掉出2包到地上，男子面對鏡頭露出無奈表情，表示自己已經用了2年，不過感覺大量衛生紙疑似動也沒動，「咱們玩的是期貨，過期的貨」，最後更無奈自嘲「別說是用了，我就是燒也得燒一個星期。」

男子透露，這些衛生紙是2年前妻子趁著特價時購買的，總共4000多包衛生紙只花了2593人民幣（大約1.2萬元新台幣），到貨時兩人更是花了一番工夫才把全部的衛生紙搬回家

新聞曝光後引起網友熱議，紛紛表示「這真是個好老公，如果換成我一定早跟這種女的離婚了」、「時間長了會發黴」、「內心極度缺乏安全感」、「一傳傳三代，人走紙還在」、「家裡真大還碼得這麼齊也是佩服」、「是該提醒一些人，這可能是一種心理障礙」。



