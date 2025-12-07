是健身房也是防空避難室！ 林昶佐揭台芬全社會韌性規範差異

〔記者黃靖媗／台北報導〕芬蘭為世界發展社會韌性、全民防衛的先驅，是許多國家師法的對象。我國駐芬蘭代表林昶佐指出，芬蘭的全社會韌性不僅是歐洲最先進，也受各個面臨俄羅斯威脅的國家效法，他近期積極將芬蘭經驗整理、帶回台灣，並舉「防空避難室」為例，具體分享台灣與芬蘭對避難室概念、規範的差異。

林昶佐接受本報專訪表示，全社會防衛韌性是代表處與芬蘭交流最密切、互動最頻繁的議題之一，台灣也試圖從芬蘭經驗中學習。

林昶佐分享，舉台灣許多大樓地下室都有的防空避難室為例，台灣過往的經驗是防空避難室不應該被堆置東西，需要保持淨空，讓台灣人對防空避難室不太熟悉，不知道發生緊急應變狀況時該如何使用。

廣告 廣告

林昶佐指出，他來芬蘭後才知道，芬蘭要求防空避難室必須是平常就在使用的空間，可以拿來當倉庫、健身房、停車場等，讓使用防空避難室的人們對避難室很熟悉、平常就有在出入，僅要求當政府發布緊急通知時，防空避難室內堆置的物品必須要能在72小時內被移走。

林昶佐表示，他近幾個月在芬蘭的工作重點之一，便是積極將芬蘭半世紀以來不斷進化、歐洲最先進的全社會防衛韌性概念與硬體，整理回來給台灣，並促進雙邊訪團更密切交流。

林昶佐指出，不只台灣認為需要與芬蘭更密切合作，芬蘭其實也認為應與台灣、日本等「東方第一線國家」加強在全社會韌性、對抗獨裁政權威脅等領域的合作；芬蘭第一線面對俄羅斯威脅，也了解是中國在背後支持俄羅斯，就像國人容易認清俄羅斯與中國的關係一樣，芬蘭也看得出中俄關係。

針對台灣近期普發的「全民安全指引」手冊，林昶佐也分享，芬蘭早在幾十年前就有印製類似的手冊，至今仍不斷精進，讓內容更精準，並印製芬蘭文、瑞典文、英文等多語言版本，使每個人都能看懂，台灣應努力以接近芬蘭標準。

【看原文連結】

更多自由時報報導

錢麗離台前囂張嗆聲！梁文傑冷回「這句」網讚爆

獨家》宣揚武統被廢止依親居留 中配錢麗已在3日搭機離台

賴總統提出維持現狀的「團結宣言」

「不公布、不副署」時機未到！財劃法將依法公布 但行政院不執行

