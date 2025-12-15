是否不副署財劃法等法案 卓榮泰下午親上火線說明

行政院針對11月14日立法院三讀修正通過的《財政收支劃分法》部分條文提出覆議案，遭藍、白聯手否決。財劃法爭議持續延燒，行政院長卓榮泰日前表示「行政院沒有必須執行的壓力」，且傳出賴清德總統上周召集立法院民進黨團立委進行便當會後定調以「不副署、不公布」方式因應。依規定，《財劃法》最晚須於今天(15日)公告，行政院長卓榮泰今天下午親自主持記者會說明要如何處理。

由於《財劃法》覆議案咨文於5日送抵總統府與行政院，依規定，最晚須在10日內、也就是今天由總統公告實施。府院研議應對方式，傳出有行政院長不副署、不公告或副署後不執行等選項。

卓榮泰14日晚間在臉書上貼出一張黑白照，強調他必將善盡「民主憲政守門人」的職責，要阻止任何違憲行為越雷池一步。行政院也將於今天下午3時30分舉行「捍衛憲政秩序記者會」，由卓榮泰親上火線，率副院長鄭麗君、秘書長張惇涵、政務委員林明昕、發言人李慧芝、財政部長莊翠雲等出席，對外說明行政院的決定。(編輯：陳士廉)