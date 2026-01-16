是否仿效美對委國模式？陸國防部：「甕中捉鱉」為可選項

針對近期台灣輿論擔憂大陸可能仿照美國對委內瑞拉的模式，將對台軍事行動合理化，大陸國防部新聞發言人張曉剛大校16日做出強硬回應，直言對付「台獨」武裝就像「甕中捉鱉」，凡是能夠嚴懲「台獨」分子的措施，目前皆列為大陸的「可選項」。

大陸國防部新聞發言人張曉剛。 （圖／翻攝《央視新聞》）

大陸國防部16日消息，有記者提問指出，島內輿論擔憂大陸仿照美國對委內瑞拉做法來合理化對台採取行動。有外媒稱大陸若希望效仿美國有關做法處理台灣問題，代價和風險會高得多。大陸方面對此有何評論？

廣告 廣告

大陸國防部新聞發言人張曉剛大校表示，台灣問題純屬中國內政，如何解決是中國人自己的事，外部勢力無權置喙。張曉剛強調，對付台獨武裝就像甕中捉鱉，凡是能夠嚴懲台獨分子的措施都是可選項。

此外，針對台灣有民調顯示超過六成民眾不願自己或家人上戰場，張曉剛指出，這再次說明島內絕大多數民眾要的是和平、發展、交流、合作，不希望看到兩岸對立對抗，甚至兵戎相見。

張曉剛表示，賴清德當局倒行逆施、謀獨引戰，其「和平破壞者」、「危機製造者」、「戰爭煽動者」的面目會被越來越多的人識破。他相信，沒有人願意當台獨炮灰，台獨分裂勢力違背民意，終將被掃進歷史垃圾堆。

延伸閱讀

談擴大對美投資 台積電財務長黃仁昭：最尖端技術仍留台灣

投資5000億美元換關稅15% 商總盼設「綠色通道」單一窗口

台美關稅拍板15%且不疊加 AIT揭6大關鍵盛讚：前所未有