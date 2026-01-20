是否動武奪格陵蘭？川普沒把話說死 堅決對歐洲8國加徵關稅

川普表示會100％對歐洲8國執行加徵關稅，直到美國取得格陵蘭為止。（翻攝自白宮臉書）

美國總統川普（Donald Trump）日前放話，2月起對歐盟8國加徵10％進口關稅，直到美國收購格陵蘭為止，歐洲領袖批評此舉形同勒索，揚言施以關稅反制。川普19日受訪表示，取得格陵蘭攸關美國國安，開嗆歐洲該把焦點放在烏俄戰爭上。川普表示，會100％對歐洲8國執行加徵關稅，除非美國取得格陵蘭。至於美國是否會動武？川普說他無可奉告。

川普在《NBC News》短訪中將矛頭指向反對他取得格陵蘭的歐洲領袖，稱格陵蘭對美國國安極其重要，能夠防範外部威脅，開嗆歐洲應該專注於處理烏俄戰爭，而非格陵蘭。

廣告 廣告

談到外界認為美國想吞下格陵蘭，是因為川普沒拿到諾貝爾和平獎，川普予以否認「我不在乎。」卻像被戳到痛點一樣開噴諾貝爾獎，對挪威無法干預諾貝爾獎的說法感到嗤之以鼻。

人在瑞士達沃斯（Davos）出席世界經濟論壇的美國財政部長貝森特（Scott Bessent）也附和川普，稱美國將格陵蘭視為戰略資產，自然不可能把他們所在半球的安全外包給別人。貝森特還說，過去美國也曾向法國和丹麥買回巴拿馬運河、美屬維京群島，認為歐洲揚言課稅報復，將會非常不智。

與此同時，丹麥19日持續增派兵力至格陵蘭，而丹麥與格陵蘭已向北約尋求軍事部署。

更多鏡週刊報導

致函挪威總理拋震撼彈 川普不爽：沒得諾貝爾獎就不必「只顧和平」

川普怒了！宣布對8歐洲國家加徵10%關稅 「直到美國全面收購格陵蘭為止」

川普好想拿下格陵蘭！ 網出奇招：讓20歲帥兒「娶丹麥公主換嫁妝」