是否協防台灣 川普仍不亮牌

剛落幕的「川習會」未提到台灣問題，但美國總統川普在受訪時稱，大陸國家主席習近平已向他承諾，不會在其任內對台灣採取行動。川普並語帶威脅說，如果真的發生（武力犯台），習近平知道「後果」。但被問到是否會在北京犯台時協防台灣，川普則表示「我不能洩露祕密。」

川普與習近平10月30日在韓國會面，並宣布美陸達成暫時貿易休戰。美國哥倫比亞廣播公司（CBS）新聞節目「60分鐘」2日播出川普的專訪。川普再次提到，在他與習近平的會談中，「台灣這個話題從未被提起」。

稱習承諾 不在其任內動武

CBS主播歐唐納爾（Norah O’Donnell）追問川普，「我知道你曾表示，習近平不敢在你任內對台灣採取軍事行動。但如果他真這麼做呢？你會下令美軍保衛台灣嗎？」川普說，「他（習近平）了解那個問題的答案」。

川普又表示，在川習會上，習近平完全沒提起台灣，人們對此有點訝異。習之所以沒提台灣，「因為他明白這一點，他非常明白」。但川普拒絕詳述，稱「我不想洩露，我不能洩露我的祕密，對方曉得的。」他還說，習及他的官員也公開說過，「我們絕不會在川普總統任內採取任何行動」，因為他們明白後果。

美媒指出，川普的說法應可讓台北的官員稍感安心，相信美國會繼續在軍事上支持台灣。先前川普曾抱怨，台灣奪走美國的晶片產業，也應該在自我防衛上做得更多，這番言論引發台灣的擔憂。

陸方聲明 不允許台灣分裂

川普從大選前至當選後，多次在受訪時拒答是否保衛台灣。川普有一次受訪時稱，「只有笨蛋才會洩露底牌」。另有一次還說，他不需要動用軍力，因為習近平知道「我超級瘋狂」。相較於川普的模糊態度，前總統拜登曾在接受《時代》雜誌專訪時重申，不排除美國動用武力保衛台灣的可能性。在此之前，拜登至少4次在不同場合作出類似表態。

台灣議題在川普的亞洲行中數度被提出，他在啟程途中於專機上也回應相關提問，表示「希望他們（中國）不會這麼做（犯台）」，還指出「這麼做對他們可能會非常危險」。川習會落幕後，川普在返美的專機上表示沒有提到台灣議題，相關內容並未被討論。

據美聯社報導，針對川普是否曾獲得習或陸方官員關於台灣問題的任何保證，大陸駐美使館發言人劉鵬宇未直接回應，但在聲明中強調，大陸「絕不允許任何人或勢力以任何方式，把台灣從中國分裂出去」。

避談台灣 川習重貿易議題

白宮方面也未提供進一步細節，說明習或陸方官員何時曾向川普傳達訊息，聲稱在川普任內不對台採取軍事行動。但川習會未提台灣問題，這與以往陸美會談的情形截然不同。北京先前通常會利用此類場合詳細重申其立場，並警告華府不要支持「台獨」或武裝台灣。

川普就職前，川習曾在1月17日通話，而川普上任後，川習在6月5日首度通話，兩次習皆強調，美國應當慎重處理台灣問題，以免陸美陷入對抗衝突。然而，川習在9月最近一次通話中就避談台灣問題，而是將重點放在貿易議題。

當被問及與習近平在韓國達成的貿易協議時，川普表示，「我一直認為，如果我們能達成好的協議，與中國和睦相處總比不和睦要好」。他補充道，「我認為中美相處融洽非常重要，而且我們高層之間也相處非常融洽。」