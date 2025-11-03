是否協防台灣？ 川普：習近平知道犯台後果
美國總統川普十月卅一日接受哥倫比亞廣播公司（ＣＢＳ）節目「六十分鐘」專訪，他在這段二日播出的訪談中，談到包括上周南韓釜山「川習會」的美中台關係和他日前下令重啟核試等議題。
主持人歐唐納爾提問川普，若中國大陸武力犯台，是否會下令美軍協防台灣，他未正面回答，只說如果那天真的發生了，「妳就會知道答案」，中國大陸國家主席習近平也很清楚答案是什麼。
川普重申，習近平在上周與他的會談中完全沒提此事，「外界有點驚訝，他完全沒提，因為他明白，他非常清楚了解」。 川普說，台灣距中國約一一一公里，距美國約一萬五二八九公里遠，「但這不重要，他理解會發生什麼事，他和我討論過此事」，但在此次川習會中從未提起。
歐唐納爾追問，既然川普說習近平明白上述情勢，為何不將此一立場公開告知所有人？川普則以機密為由指稱，「我不想洩漏；我不能洩漏我的祕密。我不想成為確切告訴妳一旦發生什麼事，就會發生什麼的人。對方知道，但我不是那種妳問我問題，我就會全部告訴妳的人」。
川普指稱，中方很清楚採取行動以後會發生的事，並且強調「習近平和他的人在幾次會議中公開說過，『川普總統任內，我們絕不會做任何事』，因為他們知道後果」。
川普獲習保證？ 陸未回應
中國大陸駐美使館發言人劉鵬宇未直接回應川普是否曾獲得習近平或其他中方官員關於台灣問題的任何保證。他在聲明中強調，中國「絕不允許任何人或勢力以任何方式把台灣從中國分裂出去」，還寫道：「台灣問題是中國的內政，也是中國核心利益中的核心。如何解決台灣問題，完全是中國人民自己的事，只有中國人民才能作出決定」。
陸增加石油儲備 估12億桶
白宮未詳述習近平或其他中方官員何時曾向川普傳達，「在他任內不對台採取軍事行動」的訊息。
華爾街日報三日報導，中國大陸數月來一直在增加石油儲備，專家預估目前總量介於十二億至十三億桶，可作為短期供應中斷的有效緩衝。
對美中貿易協議，川普說，中國已同意對美出售稀土礦產並重啟採購美國農產，換取降低關稅，「他們擁有的實力是稀土，因為他們廿五、卅年內持續累積並經營」；中國用稀土對付美國，美國則用飛機零件等方式應對，「他們有數百架波音飛機。我們不給他們零件。我們行動可能都有點不理性，但我們最終擁有的王牌是關稅」。
重啟核試 指控中俄都在做
上周川習會前，川普突在自創社媒真實社群寫道，已下令五角大廈立即開始測試核武，川普則在前述六十分鐘節目中說，「俄羅斯有在核試，中國也有，只是主持人妳不知道；他們有在核試，而我們沒有，所以我們也必須核試」。
歐唐納爾直接問川普，美國是否計畫在時隔卅多年後首次重啟核試爆，川普回答「我是說，我們將像其他國家一樣測試核武，沒錯」。
美國核試由能源部負責，美國能源部長萊特二日接受福斯新聞頻道（ＦＮＣ）節目「周日簡報」訪談時說，「我認為，我們現在談論的試驗是系統測試。這些並不是核試，而是我們所說的非臨界爆炸」。大陸外交部發言人毛寧三日聲稱，中國恪守暫停核試驗的承諾，希望美方也確實遵守。
更多udn報導
道奇MVP大嫂團合照超吸睛 真美子披大谷17號戰袍
黃仁勳「炸雞局」幕後推手是她 策畫逾月、選店藏巧思
浴室皂垢怎清？她分享「清潔神器」不傷手超實用
開撕粿粿後首現身！范姜彥豐暴瘦11公斤 揭爆料原因
其他人也在看
持刀割頸前女友拒捕墜樓亡…母悲慟曝案發前最後通話：毫無異狀
新北市三重區2日深夜發生一起由感情糾紛引起的墜樓案件。一名蘇姓男子（35歲）當天拿水果刀砍傷前女友及其姊後，還挾持前女友到頂樓，最後畏罪從高樓墜落地面身亡。據了解，蘇男平時性格開朗熱心，卻因分手緣故和經營店面面臨漲租，情緒低落；蘇男母親得知後常打電話關心，案發當天也有致電，沒想到，之後竟發生憾事，而蘇男和母親最後通話內容也曝光。三立新聞網 setn.com ・ 28 分鐘前
中央疫調：非洲豬瘟僅在台中案場 廚餘疑禍首
中央非洲豬瘟災害應變中心昨公布最新疫情調查結果，確認僅發生於台中市一處養豬場，目前全國未見其他擴散跡象，推論病毒最可能來...聯合新聞網 ・ 31 分鐘前
南韓幼兒園爆虐童！孩遭揪衣狠踹、關廁所 抖曝：老師把弟弟放進馬桶
南韓《노컷뉴스》（Nocut News）報導，大田警察廳3日說明，案件內容包括要求懲處涉案人員的告訴與檢舉，以及家長提出「請查明事實」的正式陳情。除了最早向媒體揭發的受害家長外，又有2名家長追加提告，指控幼兒園園長與教師涉嫌虐待、縱容虐待與暴力行為。家長A表示，他在園...CTWANT ・ 9 小時前
「歐豬四國」風光 躍居區域經濟模範生 英法德落魄
風水輪流轉，15年前經歷歐債危機的「歐豬四國」，如今成了歐洲模範生，反倒是北部大國，如法國、英國、德國等，預算赤字大增，...聯合新聞網 ・ 34 分鐘前
颱風假中央宣布？ 氣象署：「3因素」仍需地方首長決定
颱風來襲究竟放不放颱風假，為地方首長每逢颱風必考題，決策上承受很大壓力。立委建議，既然地方首長都是依據中央氣象署提供的風雨預測，是否該把颱風假的決定權還給中央？氣象署長呂國臣今（3日）表示，風雨只是考中廣新聞網 ・ 18 小時前
不等最高法院終判 財長貝森特：川普關稅將長期存在
美國最高法院預定5日審理川普政府關稅違法一案，從美國商會到前國安官員多方提出約40份法律意見提交法院，敦促最高法院裁定川...聯合新聞網 ・ 34 分鐘前
立委提「颱風假回歸中央」 氣象署：停班課不只考量天氣因素
颱風是否停班停課，現由地方政府決議。立委今天（3日）質詢指出，地方主要以中央氣象署資訊為放假標準根據，若回歸由氣象署統一宣布，可降低地方首長壓力。氣象署長呂國臣回應，停班課決策不只考量氣象因素，還有生活圈、水電、環境等等。氣象署今天赴立法院交通委員會備詢。立委洪孟楷表示，過去由中央統一發布颱風假，後自由時報 ・ 18 小時前
護理師曝王子陪粿粿看診內幕！傻眼喊：我們不是出氣筒，性別趴洩端倪
近日一名護理師也在Threads上發文，曾遇到王子陪同粿粿看診，更曝光對兩人的印象直呼傻眼。造咖 ・ 18 小時前
43歲存到2千萬退休，60歲才發現錢不夠用！他從民生社區搬到淡水嘆：退休開銷比想像多
原本以為是一段美好的提早退休故事，結局卻不是這樣，讓人心頭一驚。司機大哥快60歲了，以前是開公司，做國際貿易的。我笑著說：「原來是假日無聊出來跑車的老闆，您退休出來晃晃嗎？」 司機大哥說：「退休？我43歲那年就退休了。以前很忙，一年總有半年以上的時間在國外飛來飛去。我搭飛機應該超過1千次，老天保佑，沒有坐到飛機掉下來的。那時候我賺到身上有2400萬，覺得夠了，就收手了，也沒有繼續工作。」Yahoo奇摩房地產 ・ 22 小時前
馬斯克大膽預言！5年內手機、App全面消失
[NOWnews今日新聞]美國億萬富豪馬斯克（ElonMusk）近年將他個人的企業焦點轉到AI，近日馬斯克針對AI發展做出大膽預測，認為未來5～6年內，智慧型手機與應用程式（App）都會被AI取代，手...今日新聞NOWNEWS ・ 17 小時前
LaLaport、新光三越都輸它！台北最強百貨公司排名，冠軍食物美味、外國人必逛
台北向來是全台最具代表性的時尚購物重鎮，無論是想和親朋好友逛街、看電影，還是想要一個人享受寧靜的午茶時光，台北各大商城都能滿足不同客群的需求。《網路溫度計DailyView》本次透過輿情分析軟體《KE食尚玩家 ・ 3 天前
粿王「美國行」最新鐵證曝光！他「1舉動」藏不住
娛樂中心／江姿儀報導男星范姜彥豐日前指控粿粿與男星王子（邱勝翊）有不正當男女關係，王子發文道歉認了「（與粿粿）超過了朋友間應有的界線」，1日粿粿回應時也認了「與王子有踰矩行為」。兩人過去出遊、貼文的甜蜜對話也被網友們挖出，其中粿粿與王子「美國行」，竟被網友直擊，2人同遊鐵證曝光。民視 ・ 19 小時前
世界大賽史上最狂G7！冠軍機率9度劇烈變動 創歷史紀錄
2025年世界大賽第七戰成為棒球史上最瘋狂的比賽之一。洛杉磯道奇與多倫多藍鳥激戰至延長賽才分出勝負，這是大聯盟史上僅第三次出現「冠軍戰決勝場進入延長局」的情況。最終，道奇以一記罕見的雙殺守備結束比賽，奪下隊史第二連霸，也讓這場大戰注定被載入史冊。鏡報 ・ 17 小時前
粿粿自白"買網軍洗文"被抓包 網諷:花千元省千萬
生活中心／綜合報導 藝人粿粿與王子邱勝翊得婚外情風波持續延燒。昨天（1日）粿粿PO影片坦承和王子出現逾矩行為，但卻反控老公范姜彥豐向他追討鉅額離婚費。隨後社群平台竟然出現大量網軍發文附和粿粿，不只發文內容一模一樣，甚至爆出一篇文1000元的價碼，再度遭到網友炎上。另外，由於負面輿論不斷，今年初粿王二人共同合作的品牌，也緊急進行切割。民視 ・ 1 天前
不滿鄭麗文新任黨主席「話太多」黨內開砲不忍了 蔡正元猛轟：嘴巴那麼大幹什麼
[FTNN新聞網]記者孫偉倫／台北報導曾任立委以及名嘴的新任國民黨主席鄭麗文近來仍不改大砲風格，對國防預算、黨內總統人選等重大時事與黨內事務仍大鳴大放評...FTNN新聞網 ・ 1 天前
擅闖豬場清消！台中嚴懲動保處人員 醫嗆「再騙啊」：還是禮拜天誰信？
台中非洲豬瘟疫情進入關鍵階段，原定11月7日可望解除豬隻的禁宰禁運令，不過農業部長陳駿季昨（2）日下午在記者會指出，中市府卻在未和中央應變中心告知的情形下，擅自前去案場清消，斥責「作為魯莽」。台中市政府坦言是動保處人員誤解指令所致，將嚴懲相關人員。對此，杜承哲醫師就發文怒轟台中市政府，質疑昨日是禮拜天，竟然有員工「自己進去消毒」不合理。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
王子偷吃粿粿毀形象！9月演唱會片段被酸爆「不要忘記人家有老公」
粿粿（江瑋琳）和范姜彥豐結婚3年爆出婚變，范姜彥豐怒控男星王子（邱勝翊）和粿粿婚內出軌，王子道歉坦承「超過了朋友間應有的界線」衝擊形象事業，過往社群貼文也被放大檢視。就有網友翻出9月在臉書分享的演唱會片段開酸：「忘詞還好，不要忘記當兵，不要忘記人家有老公」。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前
世界大賽》「道奇毀了棒球」？ 今年世界大賽證明了恰恰相反
洛杉磯道奇昨（2日）在Rogers Centre擊敗多倫多藍鳥，奪下2025年世界大賽冠軍、寫下睽違緯來體育台 ・ 20 小時前
護理女神謝侑芯成「浴缸裸屍」魂斷異鄉！黃明志竟落跑 警攔下回房見屍
「護理系女神」謝侑芯在馬來西亞猝逝，驚爆歌手黃志明在場，警方搜出疑似毒品的9顆藍色藥丸，當場遭捕。黃明志否認涉毒，繳納保釋金後獲釋，不過整起案件疑點重重，當地媒體更指出，22日中午案發後，黃明志撥打MERS999後，就離開酒店，最後是遭警方攔住，押回房間。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前
世界大賽／G7追平砲英雄明年確定退休 下季是否當道奇？網：必須留他
道奇2日奪下世界大賽冠軍完成連霸，也意味著2025年大聯盟賽季正式告一段落，季末道奇共有7人將成自由球員，其中在G7的9局上敲出追平轟的羅哈斯（Miguel Rojas）也是其中1人。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前