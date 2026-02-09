是否參拜靖國神社？ 高市早苗態度軟化：需取得周邊國家理解

日本維新會聯合黨魁吉村洋文（圖右）表示，希望自民黨完全執政之後，能夠不要忘記當初答應日本維新會「縮減國會席次」的要求。

高市早苗帶領自民黨以壓倒性多數贏得日本眾議院選舉，8日在接受專訪時指出，這是她賭上政治生命所進行的改選，勝選之後，絕對會切實兌現政治承諾。而是否會參拜靖國神社，高市早苗的態度也有所軟化。（葉柏毅報導）

日本首相高市早苗，在先前擔任內閣閣員期間，從來沒有缺席參拜靖國神社的機會，不管是春秋例行大季，或是終戰紀念日紀念，她都會參拜靖國神社。現在她是日本首相了，而且帶領的自民黨，席次已經超過三分之二的絕對多數。她現在對參拜靖國神社的態度，卻謹慎了起來。她表示，會在得到盟友與周邊國家理解之後 ，才會談到參不參拜靖國神社的問題。此外，高市也提到了，未來可能會增設「國家情報局」。

而儘管現在日本自民黨本身就已經超過三分之二多數，但對於在少數執政時期，對自民黨伸出援手的日本維新會，高市早苗打算繼續跟他們合組執政聯盟。日本維新會聯合黨魁吉村洋文表示，希望自民黨在完全執政之後，不要忘記當初答應日本維新會的要求，也就是縮減國會席次。而吉村洋文也希望，在自民黨完全執政之後，希望能與自民黨理性討論能把大阪列為「副首都」的事宜。

而日本自民黨幹事長鈴木俊一則是表示，這次許多民眾把票投給自民黨，是因為自民黨承諾，要提出為期兩年的「食品消費稅減稅」案，鈴木俊一表示，這是自民黨的競選承諾，「希望切實推進討論」。