是否參拜靖國神社 高市盼爭取盟友鄰國理解營造環境

（中央社東京8日綜合外電報導）身兼日本自民黨總裁的日本首相高市早苗今天被富士電視台眾議院選舉節目問及未來是否參拜靖國神社時回應，「正在努力營造環境」、「將爭取獲得盟國與周邊各國理解」。

日本第51屆眾議院選舉今天投開票。日媒的出口民調普遍預測自民黨會大勝。

日媒Sponichi Annex報導，高市今晚接受富士電視台選舉節目評論員橋下徹今晚詢問高市，「何時去參拜靖國神社？」

高市就使此回答，「正在努力營造（參拜）的環境」，並提及前日相安倍晉三任內參拜時引發的風波。高市表示，「安倍首相前往參拜時，事先與美方溝通。即便如此，仍接到當時美國副總統拜登（Joe Biden）的抱怨。」

她也說，「首先要確實取得盟國理解，也要獲得周邊國家的理解，營造一個彼此都能對為國犧牲者表達敬意的環境，這是我的目標。」

位在日本東京都的靖國神社因為合祀二戰的甲級戰犯，備受爭議，只要日本首相或內閣閣員前往參拜，就會引發中國與韓國強烈反彈。

自2013年來就沒有日本首相參拜過靖國神社。安倍晉三2013年以首相身分參拜靖國神社時，遭到中國、韓國政府嚴厲譴責，連最大盟友美國也罕見公開表達失望之意。（編譯：楊惟敬）1150208