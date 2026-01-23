是否參選台北市長？王世堅急否認：優秀人才這麼多「絕對沒有我」

記者楊士誼／台北報導

王世堅和陳亭妃合體發春聯，王世堅被問及是否參選台北市長時表示，有這麼多優秀人才，選對小組正在尋尋覓覓跟他們洽商當中，但這裡面絕對沒有他。（圖／記者楊士誼攝影）

民進黨台北市長人選至今未定，亦有部分聲音認為應推派民進黨立委王世堅出戰。王世堅今（23）日與在民進黨台南市長初選中勝出的立委陳亭妃合體，他在受訪時被問到是否出戰台北市長時表示「我絕對沒有」，他強調，有這麼多優秀人才，選對小組正在尋尋覓覓跟他們洽商當中，但這裡面絕對沒有他。

王世堅上午與陳亭妃合體，宣布將在31日於台南發放春聯，他稱，從民眾的期許中已經看出這場大選「其實大勢底定」。王世堅也自嘲，自己只是配角，不能多說話，在這場大戰中陳亭妃是「紅花」，自己連綠葉都不是，「我是野草」，在初選過程中有一些綠葉可能「被除草劑除掉了」，希望由自己這「野草」能陪著「紅花」，走向勝利的那天。

廣告 廣告

至於所謂綠葉可能「被除草劑除掉了」，王世堅回應，是指以陳亭妃這麼好的資質，她是主角、是「紅花」，照理說要有很多綠葉相伴，「可不知怎麼的......才會跑出我這種第三軍、野草出來襯托紅花」。

媒體追問是否參選台北市長？王世堅聽後直呼「喔喔喔喔喔，我絕對沒有」，他表示，民進黨人才濟濟，優秀人才非常多，選舉一定是要讓最強的人選出來，經過初選後台南最強的就是陳亭妃，台北市部分有這麼多優秀人才，選對小組正在尋尋覓覓跟他們洽商當中，但這裡面絕對沒有他。

更多三立新聞網報導

合體陳亭妃！31日台南發春聯 王世堅自嘲：不算綠葉，是襯托紅花的野草

鄭麗君選台北市長？黃暐瀚：我個人判斷，機率直線上升

扶龍王扶出新高度！挺陳亭妃出線後…王世堅：好朋友也會很靈

陳亭妃致謝初選相挺「感受到政治有溫度」 王世堅笑喊：你自己的功勞啦

