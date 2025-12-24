是否參選宜蘭縣長林茂盛不願正面回應 保留了想像空間

宜蘭縣政府今舉行縣政7周年成果展，右為代理縣長林茂盛。 (記者游明金攝)

〔記者游明金／宜蘭報導〕宜蘭縣政府今天在縣民大廳舉辦縣政成果7年成果展，代理縣長林茂盛以「蘭ㄟ厝．咱來顧」為口號，回顧過去成果與未來新興亮點；被問到是否會參選下屆宜蘭縣長？林茂盛未正面回應，僅強調把縣政做好，保留了參選的想像空間。

林茂盛會後被問到是否有意願參選下屆宜蘭縣長？「蘭ㄟ厝．咱來顧」是不是競選口號？林茂盛說，一直以來，他都還是把宜蘭的縣政做好，宜蘭就是我們的家，也就是咱的厝，一定要把它顧好。

林茂盛指出，我們把宜蘭當成是一個家，宜蘭有龜山島的一個意象，我們一起跟鄉親來守護我們宜蘭，讓宜蘭越來越好。

由於林茂盛始終未正面回應參選問題？媒體詢問：「所以你不正面回應，是保留有參選空間嗎？」林茂盛：「我還是把事情做好啊。」留下參選的想像空間。

林茂盛(右)不願對參選縣長之事回應，僅強調把縣政做好。(記者游明金攝)

