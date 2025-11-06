是否參選新北市長？ 李四川：先把輝達處理好 暫沒想到選舉

台北市副市長李四川。 圖：周煊惠 / 攝

[Newtalk新聞] 民進黨昨日宣布，將徵召新北市立委蘇巧慧代表民進黨出戰2026新北市長選舉。而被外界多次點名代表藍營角逐2026新北市長選戰的台北市副市長李四川今（6）日受訪表示，恭喜蘇巧慧，也會幫她加油。至於自己部份，李四川強調，他目前沒有想到選舉，強調自己會先把輝達處裡好。

李四川今日受訪時表示，恭喜屏東女兒蘇巧慧被民進黨提名選舉新北市長，也為她加油。然而，他現在的工作還是要把輝達弄好，還沒有想到選舉。

有媒體追問，北市議長戴錫欽說，李四川最快月底前會宣布是否參選。李四川表示，不知消息從何而來，但感謝議長議長期待，而一再說明：「還是會把輝達做好，選舉沒有比輝達進駐台灣、進駐台北市還要重要。」

