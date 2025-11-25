是否參選新竹縣長？ 林思銘：尊重制度、配合黨的整體布局

林思銘支持初選以『全民調』選出最適任的候選人。





針對外界關心是否參加新竹縣縣長國民黨黨內初選，林思銘委員表示，感謝許多鄉親、基層與黨內前輩的鼓勵與支持，這段時間的期待他都銘記在心。林思銘表示，國民黨要在2026贏得新竹縣的勝利，團結是決勝關鍵。

林思銘指出，確實有意願參加黨內初選。基層對縣政建設寄予厚望，他也願意承擔更多責任。不過目前黨中央的初選辦法尚未公布，他會尊重制度、配合黨的整體布局。

他強調：「現在我最重要的工作，就是把立委的本分做好、把建設拚出來。事情做得好，就是最實在、最負責任的準備。」

廣告 廣告

他具體指出：「初選辦法出來後，我支持以『全民調』選出最適任的候選人。國民黨一定要團結，不管最後誰出線，都要齊心一致，這樣才能贏得勝選。」

他進一步說，新竹縣正處在發展轉折點，交通、教育、科技園區擴張與人口快速成長，都需要一位真正理解地方需求、能整合中央與地方資源的縣長。他在地方與立法院的歷練，更明白新竹縣未來的方向與挑戰。

林思銘委員重申：「初選機制公布後，會正式對外說明決定。在此之前，會全力以赴，把立委工作做到最好，這是對鄉親最真誠的承諾。」



更多新聞推薦

● 柯文哲「獄中筆記」曝光 指定接班人「若沒黃國昌，民眾黨早就垮了」