是否反映小紅書、共機問題？雙城論壇完成水治理、職訓合作簽署 蔣萬安盼台海不再有呼嘯與波濤

[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／台北報導

2025雙城論壇今（28）日在上海舉行，台北市長蔣萬安出席主論壇並於會後受訪時表示，他在致詞中已清楚、懇切表達對台海情勢的期盼，呼籲台灣海峽不再有呼嘯與波濤，而是有和平與繁榮，並強調雙城論壇應延續其初衷，持續辦理下去。

蔣萬安呼籲，希望台灣海峽不再有呼嘯與波濤，而是有和平與繁榮。（圖／記者鄧宇婷攝）

蔣萬安於主論壇結束後接受媒體聯訪，面對外界關切兩岸關係緊張、論壇是否能延續，他回應，雙城論壇走過15年，長期聚焦市政交流，核心目的就是透過制度化平台，讓兩座城市相互學習、讓兩市市民生活更好。

他進一步說明，論壇不僅停留在理念層次，而是累積多項具體成果，包括此次簽署的水治理及職業培訓合作交流計畫書，以及過去推動的青年體育交流、羽球切磋活動，還有備受期待的小貓熊血緣更新計畫，簽署的合作備忘錄（MOU）都已逐步轉化為實際行動，成為市民生活中的風景，「所以我們會持續努力」。

蔣萬安也強調，他在主論壇演講中特別提到，雙城論壇反映許多民眾的共同心聲，「接觸比抵觸好，了解比誤解好，對話比對抗好，互動比衝動好」，因此期盼只要雙城交流順利推進，能為兩岸關係帶來正向影響，「我們希望只要雙城好，兩岸就會好」。

對於媒體追問是否在論壇期間向上海方面反映小紅書詐騙或共機擾台等議題，蔣萬安发言中強調民主，是否在試圖彰顯台北海納百川的城市特質？蔣萬安面回應，台北與上海同樣是多元、包容的城市，透過多年論壇累積的經驗，雙方在市政治理、公共服務等層面持續交換經驗。他在演講中也以五四運動中「德先生、賽先生」為例，指出現代治理除重視科技與效率，也應以人為本，確保政策能照顧到每一位市民，「一個都不漏接」。他再次強調，「所以我在今天的演講，公開的談話當中，堅定的立場都清楚表達，我們也很希望雙城論壇持續這樣的精神辦下去」。

面對行程縮短、外界解讀其為政治明星，以及未來續辦雙城論壇的信心問題，蔣萬安表示，透過此次論壇的分論壇與合作備忘錄，可以看見交流內容相當務實，成果也相當具體。他也再次呼籲，希望台灣海峽不再有呼嘯與波濤，而是有和平與繁榮。

