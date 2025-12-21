是否受「毒、藥物」影響？ 張文遺體12/23解剖

張文遺體預計12/23下午2點解剖。（圖／TVBS）

嫌犯張文墜樓身亡後，檢方已指示將遺體暫時冰存，並預計於12月23日下午2點進行解剖，以釐清確切死因。解剖重點將針對是否有藥物及酒精反應，並從傷勢判斷張文是因畏罪還是逃跑墜樓。解剖後，若家屬不願領回遺體，可能會以「有名無主」方式從簡處理後事。此案引發社會關注，調查工作仍在持續進行中，檢方將透過解剖結果尋找更多線索。

儘管嫌犯張文已經身亡，但全案的調查還在進行當中。在20日相驗後，檢察官指示遺體持續冰存，並訂在23日下午2點會同法醫進行解剖。解剖將成為釐清案情的重要環節。

非本案法醫高大成表示，解剖的重點將著重在藥物反應和墜樓位置所造成的骨折情況。他強調，從樓上墜落時身體受傷的部位很重要，可以顯示張文是要逃跑還是畏罪墜樓。通常藥物反應等結果需要一到兩周才會出爐，但將需要檢測的項目取出後，就會先將遺體發還給家屬，後續處理方式則由家人決定。

過去類似案例中，如11年前犯下北捷隨機殺人案的鄭捷，在2016年5月10日槍決伏法後，其父母未出面領回遺體，而是透過朋友簽了授權書，全權交給殯葬業者處理。很快地，3天後遺體就被火化。

若張文解剖後家屬不願出面領回遺體，其他殯葬業者表示，公家會有無名屍的廠商，以「有名無主」方式配合的殯葬業者會幫忙處理後事。這類情況通常會直接火化，從簡處理。

案件調查不會隨著解剖結束而停止，恐怕還有更多謎團等待解答。

