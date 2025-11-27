是否同意賴政府增上兆國防預算？1.6萬網友驚人表態

總統賴清德宣布追加國防預算，預計未來8年投入1.25兆元經費。有YouTube頻道針對「賴政府增加上兆國防預算，請問你同意嗎？」進行網路投票，截至今天（27日）晚上，高達82%的網友表示「反對，會排擠其他重要政府預算！」

NOWnews《鄉民大學問》YouTube頻道今天（27日）起針對「賴政府增加上兆國防預算，請問你同意嗎？」進行網路投票，截至今天晚間6時58分，已有1.6萬人參與投票，結果顯示，82%的網友表示「反對，會排擠其他重要政府預算！」；17%的網友表示「同意，保衞台灣的必要支出！」；2%表示「沒意見」。

網友留言表示，「都是我們納稅人的血汗錢…」、「欠的飛機先交貨再說啦」、「先幫軍人加薪再說」、「我反對是因為不想當美國盤子和製造兩岸對立」、「X！要戰自己去戰！」、「台灣人民不要戰爭…」、「兩岸和平相處、交流，國防預算就可減少很多」、「馬英九時代有買那麼多軍備嗎？要向烏克蘭一樣嗎？真的可悲」、「買F-16到現在都還沒看到！還要付1.2兆幹什麼？付給川普的保護費嗎？」、「錢匯過去了東西一直沒來，還要你一直持續匯款」、「重點是錢花了，東西都沒來」。

也有網友表示，「多年前已付款要買的武器都還沒拿到手，就要再拿錢給買空氣？」、「如果買的不是古董貨且能及時送達，還可以」、「增加國防預算沒什麼問題～問題是你增加後把錢花在哪？花得合不合理？現在重點是，你之前花掉買的F-16V飛機勒？」

