是否執行優先承購台北101大樓？中華電信回應了

是否執行優先承購台北101大樓，中華電信表示會再評估。(記者王憶紅攝)

〔記者王憶紅／台北報導〕中聯信託持有的15.1% 台北101股權標售案今日正式開標，由宏泰集團以每股38.72元標得。由於原股東為優先承購權人，可在今年三月五日前表達優先承購意願，對此，持有台北101大樓股權約11.7%的中華電信指出，將於接獲正式通知後，進行評估。

台北101股權今日標售，宏泰集團僅比底價38.7元高出0.02元的總金額86.04億元標得，持股約15.11%。

目前泛公股整體已掌握77%股權，而其他主要股東包括兆豐金、華南金、合庫等，受限單一銀行持股5%的限制，無法執行優先承購權，因此，中華電信是否執行優先承購權，備受矚目。對此，中華電信表示，接獲正式通知後，進行評估。

廣告 廣告

【看原文連結】

更多自由時報報導

宏泰集團砸86.04億元 標下台北101大樓15％股權

72歲婦存1006萬、月領4萬年金爽退休 什麼都不缺卻面臨「1窘境」

台灣人到越南旅遊人數「直落三名」 被這小國擠落至第六位

7旬老夫妻帶著398萬退休金移居鄉下 半年後女兒「見1幕」驚呆

