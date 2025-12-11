是否執行財劃法？行政院重申「院長做最後決定 政府不會違法違憲」

行政院提出財劃法覆議案遭立法院否決後，行政院長卓榮泰曾表示「政院沒有執行的壓力」，行政院會後記者會，行政院發言人李慧芝受訪表示，執行「再修惡版」財劃法才會造成政府違法，行政院跟財政部會依法行政，卓揆做出最後決定，政府不會違法違憲。

財劃法爭議持續延燒，行政院向立法院提出《財政收支劃分法》覆議案，遭立法院否決，行政院長卓榮泰曾強調「對於這種不經正常議事程序、違反議事倫理的任何決議，行政院沒有必須執行的壓力」。財劃法覆議案咨文已於5日送抵政院，總統最遲需在15日前公布，外傳卓榮泰將副署、總統按時公布，但「不執行」，但綠營也傳出，不副署也不執行的策略。

廣告 廣告

另外，立法院國民黨團推動年金停砍修法，立法院長韓國瑜召集朝野協商未果，立院將於明天(12日)院會上演表決大戰。外傳，若停砍年金修法三讀，政院也傾向不執行。

行政院發言人李慧芝今日在院會後記者會上表示，「執行立法院通過再修惡版財劃法，將造成政府違反《公共債務法》，公務員不能違法，行政院也無法違法編列相關預算」，並強調行政院與財政部一定會「依法行政」，將由院長做出最終決定，但政府不會做違法違憲的事，她說：『(原音)首先我要再次強調，就是執行修惡版的財劃法，才會造成政府的違法，公務員不能夠違法，那這個部分我是要告訴大家，這件事情是非常重要的一件事，另外行政院跟財政部一定會依法行政，那院長會做出最後的決定，政府不會違法違憲。』

李慧芝表示，明年度中央政府總預算案至今尚未付委審查，但明年新興計畫如治水工程預算，恐怕都會受影響，相關減稅減負擔、健康台灣、均衡台灣、打詐、婚育租津貼、0到6歲國家一起養2.0等也都是政府政策亮點，希望明年能順利展開。

媒體追問，若明年度總預算年底前都未審查，行政院是否評估比照美國政府「關門」藉此對在野黨施壓。

李慧芝回應，台美政府制度不同，美國行政部門若未經預算授權將無法支出，我國因「預算法」規定，預算即使無法在法定期限內完成審議，仍可動支前一年度必要經費，但她也呼籲，盼立法院儘速審查總預算。