是否堅持無核三原則 高市早苗不明確回應受關注

（中央社東京12日綜合外電報導）日本首相高市早苗昨天在眾議院爭取明年修改3份安保相關文件，被問及是否堅持「無核三原則」時迴避明確表態。她說：「3份文件的修改工作即將開始，還沒有到由我來說明具體內容的階段。」

共同社報導，日本官房長官木原稔在今天的記者會上也被問到隨著修改3份安保相關文件是否打算調整無核三原則，他表示：「關於具體內容將在今後討論。現階段不便做出預判。」

無核三原則是日本政府的基本核政策，即「不擁有、不製造、不運進」核武。高市在去年自民黨總裁選舉期間曾表示，關於「不運進」的部分有必要討論。

路透社報導，高市所屬執政的自由民主黨內部分國會議員表態支持，美國應能將核武以潛艦或其他載具帶進日本，以因應中國核武擴張下的嚇阻需求。

她新結盟的聯合執政夥伴日本維新會，也曾主張應重新檢討非核三原則。

日本反核團體則強烈反對任何鬆動三原則的動作，認為鑑於二戰末期廣島、長崎原子彈爆炸造成的慘劇，東京有道義責任堅決反對核武，包括反對在日本國土上出現核武。（編譯：林沂鋒）1141112