是否宣布參選新北市長 李四川：也許春節後

（中央社記者楊淑閔台北24日電）2026年6都市長選舉，台北市副市長李四川是否代表藍營參選甚受關注。他今天表示，國民黨的提名制度、藍白合都還不明，也許到明年春節後，期望選舉能立基在講政策、政績上。

李四川今天接受網路媒體專訪時，主持人關注何時決定參選新北市長。李四川說，國民黨的提名辦法還沒出來，現在談太早。

李四川今天出席「台北市道路交通安全會報」後，告訴中央社記者，國民黨黨部的提名制度還沒整合，藍白合也還不知道要怎麼進行，等黨的制度出來，是什麼狀況再來決定怎麼做；如果有選舉，也許到明年春節後。

事務官出身的李四川坦言，他也討厭選舉，期待講政績、提出願景政策。（編輯：李錫璋）1141124