是否容易喝酒傷肝？ 酒精代謝酶基因檢測一刷便知

致茂電子公司捐贈酒精代謝酶儀器給好心肝基金會。（圖：致茂電子公司黃欽明董事長（左）與肝基會董事長許金川教授（右）／肝病防治學術基金會提供）

2023年蕭家長子與長媳因從事醫療領域，了解優質醫療建置需龐大經費支持，因此偕同兩位姊姊及外甥親臨基金會，代表5位手足慨捐父母親蕭梅棠、陳篤珠夫婦遺產220萬元，以父母親名義認捐酒精代謝基因自動檢測儀，表示能為好心肝的救人義舉盡一份心力，感到很榮幸。

Ochre Bio Ltd (英國)赭石生醫有限公司(台灣子公司)也捐善款幫助肝苦人檢測，台灣致茂電子股份有限公司，秉持「誠信服務、堅持品質」的企業精神，以專業的服務理念快速響應客戶需求，提供完整解決方案，持續為社會盡一份心力！2024、2025年也相繼捐助約400萬元為基金會購買酒精代謝基因自動檢測儀，希望造福民眾，降低遺憾！

廣告 廣告

病友余文進（圖左）也現身；圖右為藝人侯昌明。（圖：肝病防治學術基金會提供）

健保署陳亮妤署長表示，台灣約有850萬飲酒人口，其中約100萬人有暴飲情形。世界衛生組織更將飲酒列為第一類致癌物，與7種癌症明確相關。與酒精相關的健保支出約53億，若再加上酒精造成意外、肝炎、肝癌等，健保相關支出可高達530億。史丹佛大學研究指出，台灣有47%酒精代謝酶基因產物（ALDH2 功能不佳），因此，推動酒精防治與肝炎預防，強化健康意識，能早期介入，降低肝病及癌症發生。

肝基會董事長許金川教授說，你是否曾經疑惑，為什麼有人一杯黃湯下肚後就不支倒地，但也有人狂飲數十杯依然面不改色，究竟是什麼樣的體質（基因）決定會不會喝酒？如何得知自己的酒精代謝好不好？

如果你喝酒容易有臉紅、心跳加速、頭痛、頭暈、嘔吐、宿醉等症狀，有可能就是「酒精不耐症」。

致茂電子公司捐贈酒精代謝酶儀器給好心肝基金會。右起台大王成平教授、病友余文進先生、肝基會執行長粘曉菁醫師、肝基會董事長許金川教授、致茂電子公司黃欽明董事長、健保署陳亮妤署長、赭石生醫公司呂釆修研發總監。（圖：肝病防治學術基金會提供）

根據調查，全台約有47%的人有酒精不耐症，這是因為體內代謝酒精的酵素乙醛去氫酶（ALDH2基因之產物）活性較差所致。比起西方人，亞洲人酒精代謝的能力普遍比較差。肝基會執行長粘曉菁醫師表示，酒精如何在體內代謝？當我們喝酒後，酒精會經由乙醇去氫酶（ADH1b基因之產物）的催化，轉變成乙醛；乙醛再經過乙醛去氫酶的作用，轉化為乙酸，乙酸最後會被分解產生二氧化碳以及水，然後排出體外。

酒精代謝的中間產物—乙醛，目前已被世界衛生組織列為一級致癌物，乙醛停留在體內時間愈久，對健康愈不利，所以，負責將酒精轉變成乙醛的乙醇去氫酶，及負責將乙醛轉化為乙酸的乙醛去氫酶，是酒精代謝過程中的關鍵酵素。其中乙醛去氫酶活性高低決定乙醛是否容易堆積在體內、較慢排出體外，故乙醛去氫酶酵素活性較低者，喝酒後易有臉紅、頭暈、嘔吐、心跳加速症狀。

簡而言之，ADH1b及ALDH2這兩個基因的產物是催化酒精代謝的主要酵素，其中又以ALDH2的影響較大。ALDH2基因位於第12號染色體上，研究發現當乙醛去氫酶第487胺基酸由麩胺酸，變為離胺酸時（對應的鹼基變化G→A），酵素活性喪失。因染色體是成對的，所以會有G/G基因型、G/A基因型、A/A基因型等3種。這3種基因型的乙醛代謝能力依序為：G/G＞G/A＞A/A。

如果是A/A型，因為酵素不具活性，故乙醛容易在體內堆積，喝了酒就會不舒服，所以幾乎不太能喝酒，如果是G/A型，酵素活性只剩20%～40%。

特別是乙醛容易提高罹患癌症風險，由於乙醛是一級致癌物，所以在體內堆積會增加罹癌風險。世界衛生組織（WHO）已證實，酒精飲料代謝產物-乙醛為一級致癌物，氧化壓力與發炎、改變賀爾蒙平衡、增加致癌物吸收，都與食道癌、肝癌、大腸癌、直腸癌、口咽癌、喉癌及乳癌等7種癌症有明確關聯，也有可能會增加罹患心血管疾病的風險。了解自己的ALDH2基因型，可以知道自己的乙醛代謝能力，避免因為過度飲酒而危害健康。

此外，若是B型肝炎導致肝硬化的患者，ALDH2基因功能又較差者，這樣的人在過度飲酒的情況下，罹患肝癌的風險會比ALDH2基因正常者高出許多。

ADH1b基因型所對應的酵素依其活性高低可分快型與慢型，慢型酵素活性較差，將酒精轉換成讓人不舒服的乙醛速率較慢，所以比較能喝酒，較易成癮。西方人就以慢型居多，東方人則多為快型。研究顯示，慢型者，罹患食道癌、口腔癌機率較快型高，推測可能因為他們喝酒後乙醇的代謝速度比較慢，易在口腔、食道等器官停留再經由體內微生物轉變為具危害性的乙醛。

肝基會執行長粘曉菁醫師再次強調，檢測酒精代謝酶基因，可以透過抽血或以棉棒取一些口腔黏膜表皮細胞檢測，後者比較方便快速。檢驗方式之一採即時聚合酶連鎖反應（Real-time polymerase chain reaction），檢測結果會分析受檢者是哪種基因型，而這決定了每個人代謝酒精酵素的活性高低。

由此可知，會不會喝酒、能不能喝，很大一部分是由基因決定，當了解自己的酒精代謝基因型後，不要過量或飲酒，「沒有安全飲酒量」，即使少量飲酒也會增加罹癌風險，一樣會造成健康危害。