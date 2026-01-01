是否希望與賴總統有互動機會？ 鄭麗文：順其自然就好

國民黨升旗典禮，主席鄭麗文演說並受訪。(記者塗建榮攝)

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨主席鄭麗文今天上午參加總統府前元旦升旗典禮後，回到國民黨中央黨部參加該黨自辦的升旗典禮，她告訴媒體，今天早上參加總統府前升旗典裡時，心情非常開心、興奮，在接待室內立法院長韓國瑜對她非常熱情，還稱呼她是「白雪公主」，大家都非常開心，同時她也遇到行政院長卓榮泰，並且與韓國瑜、卓揆一起走到府前廣場，彼此簡單寒暄，但沒有當面碰到賴清德總統。

對於媒體提醒，賴清德當時有向她揮手致意，鄭麗文一臉狐疑表示，「有嗎？」「我的感覺應該不是」，宣稱賴清德只有與五院院長握手，然後就回到位置上，所以她並沒有與賴清德進行交流；至於是否希望與賴清德有互動機會？鄭麗文只說，「順其自然就好」。

廣告

今天的國民黨元旦升旗典禮，除了鄭麗文外，包括李乾龍、季麟連、蕭旭岑、張榮恭等國民黨副主席、黨務幹部以及部分中常委、立委均到場參加，但以往元旦升旗典禮都會出席的前總統馬英九、前黨主席吳伯雄等大咖藍營政治人物，這次都罕見缺席。

面對媒體關切，鄭麗文解釋，今天升旗典禮並沒有刻意邀請(黨內大咖)，並考慮大家各有考量，以及個別的健康狀況，所以今年的典禮並沒有擴大邀請，大家都是自動自發，她就只有邀黨部主管與副主席。

針對中共中央總書記習近平昨日提到貫徹「一國兩制」方針，「統一的大事不可阻擋」，以及民進黨秘書長徐國勇稱「九二共識」就是「一國兩制」，不存在「一中各表」空間，鄭麗文表示，「九二共識」就是「兩岸同屬一中」，無庸置疑，國民黨尊重對岸在兩岸關係上的期待與立場，但兩岸原本就存在很多奇異，各自有不同的生活方式與制度，國民黨希望透過兩岸對話、交流，認識彼此，並透過和平方式進行和解，甚至在很多重大議題上合作，可以為人類社會做出積極貢獻。

有關今年選舉藍、白整合問題，鄭麗文表示，一切按照既定時程走，目前除了新竹市，其他縣市部分，必須國民黨內部先完成提名，如果民眾黨在相同縣市也有提名，才會進行兩黨協調，一切都按照步驟順利推動中。

