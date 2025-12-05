是否幫李四川站台？蔣萬安這樣說

北市議員汪志冰5日在市政總質詢中詢問，市長蔣萬安是否願意幫副市長李四川站台明年新北市長選舉？蔣萬安說，「川伯還是我的副市長；李四川則在旁邊妙回，「我們2個現在就同台。」（張珈瑄攝）

國民黨由誰參選新北市長備受注目，熱門人選之一的台北市副市長李四川3日接受網路節目專訪，首度鬆口如果明年國民黨舉辦新北市長選舉黨內初選，他會參加。北市議員汪志冰5日在市政總質詢中詢問，市長蔣萬安是否願意幫李四川站台；蔣萬安說，「川伯還是我的副市長，離選舉還有一段時間，我團隊沒有思考選舉的事；李四川則在旁邊妙回，「我們2個現在就同台。」

汪志冰指出，明年過完年就要面臨2026年新北市長藍白初選PK，市長是否會幫李四川站台輔選，李四川是部屬也是得力助手，這次輝達案的表現大家也有目共睹。蔣萬安笑回，「川伯還是我的副市長，離選舉還有一段時間，我們團隊都沒有思考選舉的事。

汪志冰說，所以市長連要幫李四川站台這件事想都沒有想過嗎，李四川是市長的部屬，也跟市長心有靈犀。蔣萬安表示，未來新北市國民黨提名誰，需要他，他一定全力以赴。

汪志冰表示，現在民眾黨主席黃國昌看起來也會想代表民眾黨參選新北市，所以還是會初選。李四川說，原則上他跟市長都在站輝達的台，一定會把輝達完成簽約，讓輝達開工，選舉的事沒有輝達的重要。汪志冰則說，輝達已經翻頁了，最近都沒有人在問輝達的事。李四川回應，還是很重要，還沒簽約。

汪志冰說，現在大家很關心李四川的去向，雖然市長沒跟李四川討論，但2人心有靈犀一點通，所以市長難道不會幫李四川站台嗎，這麼猶豫、曖昧，態度不是很堅決。蔣萬安表示，只要團隊需要他，他一定全力相助；李四川接著說，「我們2個現在就同台。」

汪志冰又問，因為現在講求藍白合，要釋出善意，如果黃國昌邀請市長，市長會幫黃站台嗎，這時不用考慮川伯心情，直接講出內心想法。蔣萬安說，因為現在還言之過早，接下來政黨之間還要在協調，也會有既定的步調跟節奏。

汪志冰說，這些完成之後，勢必要做民調競爭，如果黃國昌邀請，市長會參加、站台嗎？蔣萬安表示，也要看到時候協調的結果，假設性現在很難說，也確實需要政黨之間面對面談，必須要尊重黨協調的結果。

