是否建議韓國瑜聲援沈伯洋？ 侯友宜：中國不應該干涉台灣人的人權

[Newtalk新聞] 中國重慶市公安局日前以涉犯「分裂國家罪」為由，立案調查所謂「台獨頑固分子」的民進黨立委沈伯洋。總統賴清德呼籲立法院長韓國瑜應站出來捍衛國會尊嚴，聲援沈伯洋。不過，韓國瑜卻要賴清德先廢除台獨黨綱，跟撤回中國為境外敵對勢力說法。對此，新北市長侯友宜今（17）日也表態，任何國人的人權、民主自由，中國大陸都不應該沒有理由的干涉。

針對中國揚言全球緝捕沈伯洋，賴清德本月 11 日表示，中國大陸對台沒管轄權，沈伯洋是在維護台灣民主自由憲政體制，無任何違法，而他期待韓國瑜應站出來維護國會的尊嚴、維護台灣人民言論自由，應該率跨黨派委員來聲援沈。

面對總統的呼籲，韓國瑜本月 12 日表示，賴清德點名要他為沈伯洋發聲，這是典型「自己生病讓別人吃藥」；他提到，台灣安全有四隻腳，分別是「保護中華民國、保護民主自由、維護美台關係、維護兩岸和平」，但賴清德與民進黨打斷其中三隻腳，賴清德應該以民進黨主席身分廢除或凍結台獨黨綱、重新建立立法與行政的良好關係，更要撤回中國為敵對勢力的宣稱。

針對韓國瑜發言，賴清德今日表示，真正砍斷韓國瑜那張桌子四個腳的，其實是中國，並不是台灣。他強調，如果今天對中共跨境鎮壓找藉口，那改天中共對台發動戰爭時，中共就會有藉口，所以，他還是請韓國瑜三思，面對境外敵對勢力的威脅，應該要一致對外，不應該替侵略者找藉口。

侯友宜今日視察土城員和社宅周邊人本環境改善工程，被媒體問到是否會建議韓國瑜聲援沈伯洋時，侯友宜表示，任何國人的人權、民主自由，「中國大陸都不應該給予沒有理由的干涉」，政府更要提出具體的方式，讓人民更安心、更自由。

