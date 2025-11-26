是否感覺台灣經濟有起飛？街訪高雄民眾吐真言

總統賴清德曾提及，自前總統蔡英文起，台灣經濟成長率維持亮眼成績，今年第一季5.84％，第二季更來到8.0％，上半年平均6.7％，一定是亞洲四小龍之冠。有YouTube頻道24日前往左營的巨蛋針對「你覺得台灣的經濟有起飛嗎？」進行街訪，有一位女生直言，「感覺不太到，不知道怎麼講，就是自己感覺還好」。

《政當理由》YouTube頻道24日公布最新的街訪影片，目前已有8.6萬人觀看。影片小編前往左營的巨蛋隨機詢問民眾，最近政府說我們現在經濟很好，亞洲四小龍第一，然後我們現在股票上到快3萬點，是否有感覺到我們現在台灣經濟很繁榮？一位正妹表示，「高雄有吧，每周都有活動，覺得很棒」。小編更問到，行政院公布，我們現在平均薪資到6.1萬；正妹回應表示，「因為我還是學生，所以不太清楚」。至於錢是否還夠用？正妹表示，「稍微就是平均剛剛好」。

還有一位先生被問到是否有感覺到經濟繁榮，他表示，「其實沒有，現在生意比較不好做」。而針對行政院說，我們平均薪資大概有6萬1；該位先生表示，「這麼高，那我可能選錯工作」「現在的收入可以COVER物價， 但是存不到錢」。

一位女生在被問到有感覺台灣經濟是否有起飛時表示，「感覺不太到，不知道怎麼講，就是自己感覺還好」。小編問，現在的物價以現在的收入來講，可以應付過去嗎？該位女生說，「還算可以，可能小額存一下」。

還有一位先生談及是否感覺到台灣經濟有起飛，他直言，「沒有」。小編問經濟物價上漲，這樣子還幸福嗎？該位先生坦言，「當然不幸福」。

