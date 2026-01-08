是否憂也被列「台獨頑固分子」？ 梁文傑：我個人並不重要

被問是否擔心遭中共列「台獨頑固分子」，梁文傑表示：「我個人並不重要。」（資料畫面）

中國國台辦昨（7日）宣布將內政部長劉世芳、教育部長鄭英耀，以及多次承辦國安案件的高檢署檢察官陳舒怡列為「台獨頑固分子」，對此，陸委會副主委梁文傑今（8日）被問及是否擔心自己也被列入清單時回應，「個人並不重要」，並強調現任官員與公職人員都應捍衛中華民國的存在。

梁文傑今日主持陸委會例行記者會時，被問及是否擔心自己也被列入「台獨頑固分子」清單，他聽到問題時嘴角微微上揚，首先指出中共昨日針對3人的制裁，用意在恫嚇台灣社會，製造寒蟬效應，特別針對承辦國安案件、抓捕匪諜的檢察官，而這些匪諜遍布藍綠陣營。

梁文傑表示，國台辦昨日宣布制裁3人的同時，立法院正在審《國安法》修法，他本人也在現場，他直言，那些大聲捍衛言論自由的委員，對此卻無一人表示意見，「在我看來，就是捍衛自由講得很大聲，捍衛國家安全卻一句話都沒有」，他認為國家安全需要台灣全民支持，不分政黨，今天中共要制裁抓匪諜的檢察官，明天他就可以制裁判匪諜的法官，這是絕對不能容忍的。

至於是否擔心自己也被列入名單，梁文傑強調，「我個人並不重要，雖然某些政黨的某些人士，已經不把捍衛中華民國當成目標，但是現任官員與公職人員就是要捍衛中華民國的存在，不管誰執政都是這樣，未來也都會是這樣」。





