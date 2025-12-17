是否拚連任、重返民眾黨？高虹安現身全說了

▲二審逆轉後首現身，高虹安盼儘速恢復市長職。（圖／翻攝畫面）

[NOWnews今日新聞] 現遭停職的新竹市長高虹安昨（16）日經高院二審宣判，原7年4個月貪污罪撤銷，引各界關注，高虹安隨即表示將儘速復職。而高虹安今（17）日也立馬出席活動表示，希望越快復職越好，不過目前為止還沒收到內政部的回函。至於是否拚連任、重返民眾黨？高虹安透露要等到返回崗位後才有規劃。

高虹安今上午出席新竹市10校藝術聯展開幕活動，針對希望何時能復職？高虹安表示，當然是越快越好，在停職期間，她也一直沒有忘記她對新竹市還有很多的責任，希望能夠儘快地完成復職程序，盡快回到市府工作，也回到正常的生活，也盡快讓新竹市民感受到安定的新竹，雖然目前為止還沒收到內政部的回函，不過今早內政部劉部長有說她會盡快處理，應該很快會有好的消息。

高虹安昨二審判決被撤銷貪污罪，改判偽造文書罪6個月，高虹安表示，她目前還沒收到判決書，尊重大家對於判決的個人想法，但還是請大家都尊重司法、尊重法院。而被問到是否會重回民眾黨，或是爭取明年連任？高虹安表示，目前還沒有跟黨內進行任何討論，同時對於2026的選舉也還沒有任何想法跟規劃，等她回到市長崗位之後，一切可能就會開始慢慢來做規劃和討論。

