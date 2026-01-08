是否擔心列入台獨頑固分子清單？梁文傑噗哧一笑回應了

即時中心／潘柏廷、魏熙芸報導

中國國台辦昨（7）日將內政部長劉世芳、教育部長鄭英耀列「台獨頑固分子」，更把偵辦國安案件的高檢署檢察官陳舒怡列為「台獨打手幫兇」，消息一出受到各界關注；陸委會副主委暨發言人梁文傑今（8）日下午主持例行記者會時，被問到是否擔心會被列入清單時，梁文傑聽到後直接笑出來，相關回應也隨之曝光。





陸委會今日下午4時召開例行記者會，並由梁文傑主持；記者提問，就國台辦將劉世芳、鄭英耀列入台獨頑固分子，而陳舒怡也被列在台獨打手幫兇，陸委會是否有研判其目的？另外是否擔心自己會被列入清單？

對此，梁文傑噗哧一笑後表示，中國的目的當然就是要恫嚇台灣人民、製造寒蟬效應，特別是列專門承辦國安案件的陳檢察官，而陳檢察官辦的國安案件，藍營及綠營皆有匪諜在內被抓。

話鋒一轉，梁文傑提到，昨天國台辦宣布要把鄭英耀、劉世芳、陳檢察官列入清單的時候，立法院正在審《國安法》，而他正在委員會內，很多立委擔心推動國安法修法會侵害自由，但中國正好在審《國安法》時就宣布台獨頑固分子的新名單，而且中國宣布還要制裁承辦國安案件、專門抓共諜的檢察官。





陸委會副主委暨發言人梁文傑。（圖／民視新聞）





因此梁文傑嘲諷昨天高喊「捍衛言論自由」的委員，質疑他們對這個事情竟然沒有一個人表示意見，「在我看來就是捍衛自由講得很大聲，但是捍衛國家安全卻連一句話都沒有」。

梁文傑強調，國家安全需要台灣全民支持，今天中國可以制裁抓匪諜的檢察官，明天就可以制裁判匪諜的法官，這是絕對不能容忍，「至於我個人並不重要」。

最後，梁文傑也強調，某些政黨的某些人士已經不把捍衛中華民國當成目標，但是現在的中華民國官員及公職人員，就是要捍衛中華民國的存在，「不管誰執政都是這樣，未來也將這樣」。

