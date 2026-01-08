是否擔心被列台獨清單？梁文傑「偷笑3秒」回這句

政治中心／楊佩怡報導

中國國台辦7日宣布將內政部長劉世芳、教育部長鄭英耀列為「台獨頑固分子」，還把我國高檢署檢察官陳舒怡列為「台獨打手幫兇」，揚言依法終身究責。對此，陸委會副主委梁文傑今（8）日在例行記者會上，被媒體問到會不會擔心自己被中共列為「台獨頑固分子」，梁文傑聽後忍不住笑了出來並回答「這1句」。





被問是否擔心被列入台獨頑固分子？梁文傑「偷笑3秒」回：我個人並不重要

國台辦將內政部長劉世芳（左）、教育部長鄭英耀（右）列為「台獨頑固分子」。（圖／民視新聞資料照）

陸委會副主委梁文傑在記者會上提到，國台辦在7日宣布要將鄭英耀、劉世芳和陳檢察官，列入「台獨頑固份子」時，立法院正在審國安法，「我在立法院的委員會裡面」，很多立委擔心國安法修法會侵害自由，但是中共就剛好在審國安法時，宣布要制裁承辦國安案件、專門抓共諜的檢察官；但這些大聲捍衛言論自由的委員，沒有一個人表示意見；梁文傑直言：「在我看來捍衛自由講得很大聲，但是捍衛國家安全卻一句話都沒有」。

梁文傑被問是否擔心也被列入台獨頑固份子清單，他笑回「至於我個人那就並不重要」。（圖／民視新聞）

梁文傑被問是否擔心也被列入台獨頑固份子清單，他笑回「至於我個人那就並不重要」。（圖／民視新聞）

他認為國家安全是需要台灣全民的支持、不分政黨，「我覺得國家安全需要全民的支持，這個東西不分政黨。「今天它可以去制裁判匪諜的檢察官，明天它就可以制裁判匪諜的法官，這件事絕對不能容忍」。另外對於有媒體「副主委會不會擔心被列入台獨頑固份子清單？」，梁文傑聽完問題後，忍不住笑出聲，並回：「至於我個人那就並不重要」。梁文傑指出，雖然某些政黨的某些人士，不把捍衛中華民國當成目標了，但他強調：「現在的中華民國官員、公職人員，就是要捍衛中華民國的存在，未來也將會這樣」。

