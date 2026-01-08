是否擔心被列「台獨頑固分子」名單 梁文傑：我個人並不重要

大陸委員會副主委暨發言人梁文傑今（8）日下午主持例行記者會時，被問到是否擔心會被列入清單時表示，「至於我個人並不重要，雖然某些政黨的某些人已經不把捍衛中華民國當成目標了。 圖：擷自直播畫面

[Newtalk新聞] 中國國台辦昨（7）日將內政部長劉世芳、教育部長鄭英耀列「台獨頑固分子」，更把偵辦共諜案的高檢署檢察官陳舒怡列為「台獨打手幫兇」；大陸委員會副主委暨發言人梁文傑今（8）日下午主持例行記者會時，被問到是否擔心會被列入清單時表示，「至於我個人並不重要，雖然某些政黨的某些人已經不把捍衛中華民國當成目標了，但現在的中華民國的公職人員就是要捍衛中華民國的存在，不管誰執政都是這樣，未來也將會這樣」。

梁文傑說，中國的目的當然就是要恫嚇台灣人民、製造寒蟬效應，特別是列入專門承辦國安案件的陳檢察官為「幫兇」，而陳檢察官所辦的國安案件，藍營及綠營皆有匪諜在內被抓。

梁文傑也提及，國台辦昨天宣布把鄭英耀、劉世芳、陳舒怡列入清單時，立法院正在審《國安法》，自己正在委員會內，很多立委擔心推動國安法修法會侵害自由，但中國正好在此時宣布台獨頑固分子的新名單，而且還要制裁承辦國安案件、專門抓共諜的檢察官陳舒怡。

梁文傑嘲諷昨天高喊「捍衛言論自由」的立法委員，質疑他們對這件事情竟然沒有一個人表示意見，「在我看來，就是捍衛自由講得很大聲，但捍衛國家安全卻連一句話都沒有。」他強調，國家安全需要台灣全民的支持，今天中國可以制裁抓匪諜的檢察官，明天就可以制裁判匪諜的法官，這是絕對不能容忍，「至於我個人並不重要」。

最後，梁文傑說，某些政黨的某些人士已經不把捍衛中華民國當成目標，但現在的中華民國官員及公職人員，就是要捍衛中華民國的存在，「不管誰執政都是這樣，未來也將這樣」。

