是否支持政院「不副署不執行」國會法案？陳建仁公開表態了
即時中心／高睿鴻報導
國民黨及民眾黨近日挾國會人數優勢，狂推高爭議性政治法案，引發全體國人擔憂；尤其去（2024）年「全國大罷免」藍白大勝，更讓在野黨野心勃勃，最近先後拋出助理費除罪化、反年金改革、數次修正財劃法…等爭議修法。縱使前述法條，挨批有違憲疑慮，藍白仍不管不顧；對此，先前已吞下「普發現金」一案的政院團隊不忍了，傳出將以不副署、不執行等方案反制。對此，曾擔任過閣揆的前副總統陳建仁，今（17）天受訪時也表達了想法。
先前藍白已挾國會多數、以及大罷免失敗彰顯的民意優勢，強推普發現金法案，遭批評無視憲政、立法院擴權私自增編預算，侵奪行政權。眼見政院最終妥協，藍白似乎食髓知味，又不顧主流民意反對，打算讓「軍公教年金改革」開倒車，使年金重新面臨破產危機；另一方面，緊接普發現金後，藍白又通過財劃法修正案，讓地方政府從中央多拿數千億統籌款，造成國庫空虛，甚至得承擔新債。
對此，以行政院長卓榮泰為首的政院團隊，近期拋出「不副署、不執行」的考慮方案，做為反制藍白濫權立法的武器。不過，此舉也引發外界熱議，擔憂違反憲政慣例、以及朝野僵局將成為定局。對此，陳建仁今天出席衛福部「消除C肝國際記者會」、會後接受採訪時，馬上被問到，過去他也曾擔任閣揆，怎麼看當前的朝野僵局？是否支持政院不副署？
對此，陳建仁強調，在一個自由民主法治的國家，絕對都需要朝野共同努力、坐下來好好溝通；不管法國、歐盟或任何國家、甚至日本，通通都是如此。因此，為了國家好、讓台灣更好，他公開呼籲，大家都應該靜下心來、沉澱下來、彼此好好溝通，「我相信任何問題都有解決辦法」。陳建仁又說，只要大家彼此能互相信任，那麼，也都可以為了讓國家更美好，攜手一起努力。
「我也盼望，朝野都能合作、坐下來好好談，把這個問題解決」，他說。
前副總統陳建仁。（圖／民視新聞）
另一方面，談及今天記者會的主題，陳建仁則直言說，台灣其實已經是「肝病之島」；而最主要的致病原因，就是B型跟C型肝炎病毒感染。他表示，自2003年控制SARS之後，就開始對B型與C型肝炎設計治療計畫，一開始是使用干擾素，但因為副作用強、政府經費也不多，所以接納人數少。
但2016年以後，陳建仁說，新的C肝治療藥物「DAA」已經上市、甚至也得到美國食藥署FDA認證，所以台灣也順勢推動C型肝炎防治工作；當時，政府也請衛福部設立「C肝辦公室」，隨後很快地，在跨部會的共同努力之下，病人無論是篩檢、治療、追蹤，都能完整執行。
陳建仁強調，這一壯舉必須感謝跨部會努力，甚至連法務部都參加進來、讓矯正機構的學員們，也都能得到篩檢，所以防治C肝是大家共同努力的工作。他繼續說，「也要特別謝謝所有民眾配合、感染C肝或B肝的人，都願意出來做篩檢，以及確診之後，還要到醫院接受藥物治療」。陳建仁因此強調，台灣防堵C肝成功，實際上是靠全民共同努力，也再次向世界證明「台灣可以做到」；只要台灣人能團結一致，就可以當世界的典範、將事情做得很好。
原文出處：快新聞／是否支持政院「不副署不執行」國會法案？陳建仁公開表態了
