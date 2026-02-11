是否支持政院1.25兆國防條例付委 傅崐萁：國民黨會有自己的版本

立院國民黨團總召傅崐萁。（本報資料照片）

賴清德今天親上火線發表談話再次催促在野訴審政院1.25兆國防特別條例，並稱若預算遲未通過，可能讓台灣跌出優先名單。對此國民黨團總召傅崐萁11日回應，過去對美採購7千億貨都沒到，根本看不出我國在優先圈，賴清德再次用話術，來蒙蔽國人。至於是否與民眾黨立場一致，讓政院版本付委審查，傅崐萁則透露，國民黨將會提出自己的版本，也會與民眾黨磋商，政院版本有無付委不是重點，因為最後通過的不會是政院的版本，「不可能照單全收」。

傅崐萁先針對賴清德大動作記者會喊話審查國防預算回應，他說，行政院版有沒有付委，完全不是重點。有三點請賴清德回答，第一，過去7千億對美軍購，已經付錢的那些東西什麼時候會來？第二，賴清德說，若不審查國防預算，我國會從美方優先圈退出來，但大家都知道，美國優先圈第一圈美國本土，第二圈是五眼聯盟，再過來是美國海外駐軍國家、歐盟，我國從來就不在三環、四環內的。請問一下賴清德，所謂優先圈在第幾環？那為什麼現在七千億的軍購到現在都還沒有來？是不是賴清德再次用話術，來蒙蔽國人？

傅崐萁強調，第三，過往這麼多的國防採購案，連賣馬桶的、做壁紙的、做裝潢的，都能夠成為國防部的合作廠商、契約廠商。這裡面腐敗到什麼程度？賴清德政府所有的軍事採購腐爛成這個樣子，他有沒有什麼該跟全國國人講清楚的。以上三點請賴清德回答。

再談到國防特別條例的立場，傅崐萁首次證實，「國民黨會有自己的版本」。不過對於外界傳出國民黨版本規模為8千億，傅崐萁說，「沒有這件事」，現在不管是智庫也好、黨籍同仁也好，都有一些不同的版本想法，還要作最後的整合。

傅崐萁強調，等有版本後，會跟民眾黨再來磋商，在野黨會做全面的討論。「因此政院版有無付委根本不是重點」，最後會通過的版本，不會是政院版。

談到國民黨版的方向，傅崐萁指出，政院版1.25兆，有多少是台灣必要的軍購，而且符合台灣目前需求的。賴清德只知道花錢，但完全沒有考量整個國軍的配備人員編制，而且裡面充滿了準備要綁樁、綁自己綠營金主的項目。國民黨不會讓賴清德得逞。

傅崐萁說，除此之外，國民黨版本也會著重在「保證」，包括要求對美採購合約要載明交貨期程，以及載明我國列於優先圈內等，因為特別條例是「法律案」，載明在條例裡，合約就需要依法執行，這些都是黨團討論版本時的重點。

傅崐萁強調，在野黨的版本絕對會為人民守住荷包，同時支持國防，而在立法院審查時，相關部會也都可以來表達需求，作為審查依據，不過可以確定的是，最終三讀通過的版本，不會是政院的1.25兆版本。

而針對民眾黨放軟願將政院版本付委審查，民進黨團總召柯建銘稱「可以往綠白合方向想」，傅崐萁則簡單回應，柯建銘畫錯重點，政院版有沒有付委根本無關痛癢，立法院會通過的不是那個版本。

