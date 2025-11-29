是否支持重啟核能？蔣萬安：中央早該做好通盤規畫

經濟部28日正式核定核電廠重啟現況分析報告，確定核一不重啟，但核二、三廠具有再運轉可行性。台電將自主安全檢查與向核安會提再運轉計畫兩路並進，最快民國116年年終，可向核安會提交核三再運轉書；至於核二尚待室外乾貯場蓋好，提交時程會較晚。台北市長蔣萬安29日受訪指出，「電力即算力，算力即國力」，也就是多元穩定的能源組合對於台灣產業及民生的重要性，中央早就應該做好整體通盤規畫。

台北市長蔣萬安29日被問及是否支持重啟核能，他說，電力即算力，算力即國力，中央早就應該做好整體通盤規畫。（張珈瑄攝）

蔣萬安今天早上出席建安國小70周年校慶，面對記者提問是否支持重啟核能，蔣萬安說，他之前說過，「電力即算力，算力即國力」，也就是多元穩定的能源組合對於台灣產業及民生的重要性，中央政府其實早就應該做好相關整體通盤的規畫。

