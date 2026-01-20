是否收到川普「和平委員會」邀請函？ 中國外交部12字回應

中國外交部發言人郭嘉昆。翻攝中國外交部官網



美國總統川普邀請多國領袖加入加薩「和平委員會」，中國外交部今日（1/20）表示，中方已經收到美方邀請，並回顧川普就任一週年間的中美關係，指「歷經起伏波折，實現總體動態穩定」，符合國際社會的共同期待。

中國外交部發言人郭嘉昆在主持例行記者會時，被問及中國對川普（Donald Trump）宣布成立加薩「和平委員會」，並邀請多國領袖加入一事持何立場？中方是否收到加入「和平委員會」的邀請？他簡短回應稱：「中方已經收到了美方的邀請」，並未進一步說明。

日本廣播協會（NHK）記者則指出，川普就任總統已滿一年，在委內瑞拉問題上的強硬舉措，以及近期威脅「吞併」格陵蘭的相關表態備受國際社會關注，詢問中方如何評價川普執政一年來的對外政策及其對國際局勢的影響？

對此，郭嘉昆表示，過去一年中美關係歷經起伏波折，實現總體動態穩定，這符合中美兩國人民的共同利益，也符合國際社會的共同期待。「一年來中美關係發展的歷程再次表明，中美合則兩利、鬥則俱傷。」

郭嘉昆強調，中美應該在平等、尊重、互惠基礎上，探索兩個大國的正確相處之道。中方願與美方一道推動中美關係穩定發展，同時堅定維護自身主權安全和發展利益。而中方是否能夠提供更多關於川普計劃今年4月訪中的更多細節？他直言「目前沒有可以提供的資訊。」

美國廣播公司（ABC）報導，川普有意在瑞士達沃斯參加世界經濟論壇期間，宣布由自己帶頭組成的「和平委員會」（Board of Peace）正式成立，而最快的宣布時間為本週四（1/22）。但法國政府週一（1/19）證實，總統馬克宏已經拒絕加入「和平理事會」。

據報導，川普政府還邀請了德國、英國、阿爾巴尼亞、阿根廷、埃及、匈牙利、波蘭、印度、土耳其和越南等國加入。值得關注的是，正在出兵攻打烏克蘭的俄羅斯總統普丁同樣收到川普的邀請函。

